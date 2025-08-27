Tallinna Kaleviga liitus Hongkongi koondislane

21-aastane Udebuluzor on Nigeeria päritolu, kuid sündinud Hongkongis ning kuulub alates 2023. aasta lõpust regulaarselt Hongkongi koondisesse, kus tal on kirjas 19 mängu ja kaks väravat, teatas klubi ühismeedias.

Viimased aastad on ta veetnud Saksamaal, mängides Bad Aiblingi ja Ingolstadti noortevõistkondades ning hiljuti VfR Mannheimis. Ingolstadti eest teenis ta 2023. aastal ka minuteid Saksamaa kolmandas liigas ning pääses varem isegi esiliiga mängudes pingile. Tänavu suvel mängis Udebuluzor lühiajaliselt Hiina esiliigaklubis, enne kui liitus nüüd Kaleviga.

Udebuluzor hakkab Kalevis kandma särki numbriga 20 ning on suur võimalus, et ründaja on koosseisus juba laupäevases kohtumisess FC Flora vastu.