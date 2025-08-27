X!

Tallinna Kaleviga liitus Hongkongi koondislane

Premium liiga
Michael Udebuluzor
Michael Udebuluzor Autor/allikas: Jalgpalliklubi Tallinna Kalev/Facebook
Premium liiga

Tallinna Kalevi jalgpalliklubi teatas, et pärast paberimajanduse korda saamist liitus klubiga üleminekuakna viimastel tundidel 21-aastane Hongkongi koondise ründaja Michael Udebuluzor.

21-aastane Udebuluzor on Nigeeria päritolu, kuid sündinud Hongkongis ning kuulub alates 2023. aasta lõpust regulaarselt Hongkongi koondisesse, kus tal on kirjas 19 mängu ja kaks väravat, teatas klubi ühismeedias.

Viimased aastad on ta veetnud Saksamaal, mängides Bad Aiblingi ja Ingolstadti noortevõistkondades ning hiljuti VfR Mannheimis. Ingolstadti eest teenis ta 2023. aastal ka minuteid Saksamaa kolmandas liigas ning pääses varem isegi esiliiga mängudes pingile. Tänavu suvel mängis Udebuluzor lühiajaliselt Hiina esiliigaklubis, enne kui liitus nüüd Kaleviga.

Udebuluzor hakkab Kalevis kandma särki numbriga 20 ning on suur võimalus, et ründaja on koosseisus juba laupäevases kohtumisess FC Flora vastu.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

premium liiga uudised

11:43

Tallinna Kaleviga liitus Hongkongi koondislane

24.08

Flora sai Kuressaares napi võidu ja tõusis Levadia kannule

23.08

Paide Linnameeskonnale piisas Tartus ühest väravast, Trans alistas Kalevi

22.08

VIDEO | Võimsalt alustanud Vaprus alistas iluvärava toel Levadia

22.08

Heas hoos Pärnu Vaprus üllatas rahvusstaadionil Levadiat

22.08

Levadia saatis noore Guinea ründaja laenuga Tammekasse

21.08

Tšehhist naasnud Kreida liitus Floraga

17.08

Trans vähendas Kaljuga vahet, Levadia lõi Kalevile kuus väravat

16.08

Paide alistas Kuressaare ka Premium liigas, Flora teenis võidulisa

15.08

VIDEO | Vaprus sai Tammeka üle klubi rekordvõidu

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

12:51

Eesti U-16 jäähokikoondis osaleb nelja rahvuse turniiril

12:17

Võrkpalli karikavõistlustel mängitakse edaspidi välja ka väike karikas

11:43

Tallinna Kaleviga liitus Hongkongi koondislane

11:07

TÄNA OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis alustab finaalturniiri Serbia vastu

10:54

Eesti sõudjad võitsid uue olümpiaala Balti meistrivõistlustel kaks medalit

10:22

Kasahstani meister üllatas Celticut, Bodö/Glimt ja Pafos pääsesid ka Meistrite liigasse

09:47

Serbia peatreener: kindlasti on Eesti meie vastu eriliselt motiveeritud

09:14

Osaka pääses kindlalt edasi, Gauff sai maratonmängus võidu

08:43

Sinner loovutas USA-s avaringis vaid neli geimi

08:06

Mikk Bauer oli Hiinas teine, klubikaaslastega saadi kolmikvõit

04:55

EOK kaalub suurhalli asukohaks Suur-Sõjamäe piirkonda Tallinnas

26.08

Saarma aitas Pardubice Tšehhi karikavõistlustel 1/16-finaali

26.08

Eestlased näitasid jahilaskmise MM-il kõrget taset

26.08

Rannula EM-i eelõhtul: liiga elevile minna ei tohi

26.08

Jürgen Henn olulise ründaja puudumisest: tal on keeruline seis põlvega

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo