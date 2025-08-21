X!

Kaldvee ja Lill: Milano olümpiamedal oleks tunnustus iseendale

Mai alguses kurlingu segapaaride maailmameistrivõistlustel medalita jäänud, kuid hooaja siiski maailma esipaarina lõpetanud Marie Kaldvee ja Harri Lill teavad, et on võimelised Milano olümpialt medaliga naasma.

"Meie füüsis on mõlemal kõvasti parem. Meil olid suve alguses ja suve teises pooles testimised, ka tulemused läksid füüsilise poole pealt palju paremaks. Mina tunnen küll jääl, et olümpiahooaega alustada on palju enesekindlam tunne," kinnitas Kaldvee neljapäeval ERR-iga rääkides.

Tähtsat hooaega alustab Eesti võistluspaar uute kividega. "Ühe trenni oleme nüüd teinud, vahe on kindlasti tuntav. Teistmoodi oli visata, kivi libises veidi teistmoodi, kui harjunud. Meil on kindlasti vaja sellega harjuda, et see uus tunne ei tekiks Itaalias, vaid nüüd kodus," ütles Lill. "Oleme kodus harjunud teatud tüüpi tingimustega, mis meil nüüd sekundiga näiliselt ära võeti, aga arvan, et paari trenniga saame juba aru, mis tingimused on," lisas Kaldvee.

Aprilli lõpus ja mai alguses Kanadas Frederictonis toimunud MM-il oli ka Eesti paaril väikeseid hõõrumisi. "Kommunikatsiooniosa on meil ajas aina parem, naiivne oleks loota, et meil kummalgi ei teki mängus negatiivseid emotsioone," tõdes Lill. "Eks ikka on mõlemal kergemaid ja raskemaid hetki, meie võti on selles, et suudame rasketest hetkedest kiiresti üle minna ja ei võta võib-olla nii südamesse, kui teisel on raske hetk. Aastas mängime 100 mängu koos, päris mitu tundi koos jääl ja trennis, saad aru, et on igasugu emotsioone."

"Mida rohkem me neid raskeid hetki mängude jooksul üle elame, eriti pingelistes oludes MM-il, seda rohkem see kasvatab meid olümpial palju kõrgema pingega toime tulema," lisas Kaldvee.

Algava talispordihooaja tippsündmuseks on mõistagi 6.-22. veebruarini toimuvad Milano olümpiamängud, kus Kaldvee ja Lill on Eesti üheks peamiseks medalisoosikuks. Segapaaride turniir algab juba kaks päeva enne OM-i avatseremooniat ja lõppeb medalimängudega 10. veebruaril.

"See, et inimesed seda medalit ootavad, ei ole minu jaoks üldse mõttes," tunnistas Kaldvee. "Ise võib-olla ootan ja nõuan seda endalt rohkem. On oluline, kuidas ise sellega tegeleda - nii väga tahad ju OM-ile minna ja medalit tuua; inimeste peale, kes vaatavad, nii palju ei mõtlegi. Pigem sellele, kuidas ise sellega toime tulla."

"Oleme palju vaeva näinud, see olümpiamedal oleks hea tunnustus iseendale," ütles Lill. "Nii palju pinget ei olegi, pigem on see tunne, et tead, et oled selleks võimeline ja tahaks olümpial oma taseme välja mängida. Ei ole sellist tunnet, et peaks üle oma varju hüppama, aga peab meeles pidama, et olümpial on iga mäng raske. Peab lootma ja tegema kõik selleks, et meil oleks mõlemal siis parim nädal!"

Toimetaja: Anders Nõmm

