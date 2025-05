Kaldvee ja Lill lõpetavad hooaja maailma esinumbritena

Maailma edetabelis lähevad arvesse viimase kuue rahvusvahelise võistluse tulemused, sealhulgas ka asja lõppenud MM-i lõppkoht.

Kaldvee ja Lill juhivad MM-i järel maailma edetabelit 229,8 punktiga. Eestlaste selja taha tõusis Austraalia paar Tahli Gill ja Dean Hewitt, kellel on viimase kuue võistluse järel kogutud 190,5 punkti. Kolmandal kohal asub Šotimaa paar Jennifer Dodds ja Bruce Mouat 183,2 punktiga. Maailma edetabeliga saab pikemalt tutvuda SIIT.

Harri Lill kommenteeris, et lõppevat hooaega võib iseloomustada kui senistest kõige stabiilsem. "Selle hooaja jooksul oleme MK-etappidel hoidnud ühtlaselt kõrget taset ning ka lõppenud MM-il olime eelmise aasta medalimängude tiimidest ainus, kes jõudis sinna ka sel aastal."

"Samas näeme selgelt, et ka teiste tiimide tase on järjest kasvamas – pööratakse väga suurt tähelepanu erinevate mängu nüansside lihvimisele ning segapaaris kurlingu üldine tase on viimasel paaril aastal kõvasti tõusnud," ütles Lill ning lisas, et viimase kolme aasta MM-idel on vaid Eesti, Šotimaa ja Kanada tiimid igal aastal jõudnud alagrupist edasi play-off'i.

Olümpiamängudeni jäänud kuudel on Eesti kurlingupaari eesmärgiks töötada stabiilsuse kallal. "Keskendume oma taustatiimiga eelkõige sellele, et igas mängus oleks sooritus maksimaalne," sõnas Lill.

Esmakordselt tõusid Kaldvee ja Lill maailma edetabeli tippu 2023. aasta oktoobris. Teist korda tõusid Kaldvee ja Lill maailma edetabeli tippu 2024. aasta mais, kui mullusel MM-il teenitud hõbemedal lennutas eestlased tagasi tippu. Esikohta on hoitud tänavu läbi terve hooaja tänu viie MK-etapi võidule ning lõppenud MM-i neljandale kohale.