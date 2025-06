EOK toetab kurlingupaari olümpiaettevalmistust 40 000 dollariga

Toetus summas 40 000 USA dollarit pärineb Rahvusvahelise Olümpiakomitee solidaarsusfondist, mille eesmärk on tugevdada olümpiakoondiste ettevalmistust.

EOK asepresident Gerd Kanter rõhutas, et eesmärk on pakkuda sportlastele parimaid võimalusi. "Kurlingupaar Kaldvee–Lill on end korduvalt tõestanud kõrgel rahvusvahelisel tasemel, olles maailma hooaja edetabelijuhid ning tuues MM-i neljanda kohaga meile olümpiapileti. Et neil oleks võimalik valmistuda olümpiaks tõsiselt ja professionaalselt, on EOK jaoks oluline nende vajadusi mõista ja reaalselt toetada. Just seetõttu oli meil hea meel esitada nende projekt ROK-i lisarahastusele," selgitas Kanter.

Lill ütles, et lisarahastus on oluline, kui sihiks on olümpiamedal. "Meie tiim on üsna suur ja seetõttu on ka kulud märkimisväärsed," ütles ta. "Uuel aastal soovime senisest rohkem kaasata Norra tipptreenerit Steffen Walstadi, et ta saaks regulaarselt MK-etappidel meiega kaasas käia. Tema panus on meie arengule väga väärtuslik ning see EOK toetus annab meile võimaluse tema kaasamist paremini rahastada. See on meie jaoks väga oluline samm."

Milano Cortina taliolümpiamängude kurlinguturniir algab 4. veebruaril.