Kaldvee: olümpial oleme kohe algusest peale selg vastu seina

"Vägev vastuvõtt, saame ise ka aru, et oleme päris hea asja teinud. Teine koht ja neljas koht järjestikustel aastatel on päris kõva sõna," rääkis Lill lennujaamas ERR-ile. "Emotsioon on ikka väga hea, lennujaamas näha kõiki inimesi, kes elasid kaasa meie olümpiateekonnale, on väga tore," lisas Kaldvee.

Kuigi maailma edetabeli esipaar sõitis Kanadasse mõtetega medalist, oli esmatähtsaks olümpiapääsme kindlustamine ja see tagati alagrupist edasi pääsemisega. "Hoidsime küünte ja hammastega kinni sellest kohast, et saada olümpiale peale. Teadsime, et sinna on raske saada ja see motiveeriski meid igas mängus iga kiviga lõpuni pingutama," sõnas Kaldvee.

Play-off'i esimeses faasis alistasid Kaldvee ja Lill 7:5 Kanada, poolfinaalis tuli aga lisavooru järel tunnistada olümpiavõitjate Stefania Constantini ja Amos Mosaneri 7:6 paremust. Itaalia paar võitis MM-il kõik matšid, kõige lähemale nende alistamisele jõudsidki Kaldvee ja Lill.

"Tundsin küll poolfinaalis, et peaks finaali jõudma, mängisime päris head mängu ja see oli üks kõrgetasemelisemaid, mida mänginud olen," tõdes Lill. "Itaalia mängis tõesti väga hästi, tegid kaks viimast viset ideaalselt ära. Itaallased ütlesid pärast meile, et olime ainsad, kes suutsid neile peavalu pakkuda ja nad kartsid, et kaotavad selle mängu," lisas Kaldvee.

"Õppida on palju - väga palju saame timmida seda, kuidas mängime, aga eelkõige stabiilsust. Oskused on meil olemas, aga see, et oleksime igas mängus stabiilsed ja mängiks kõik mängud sama hästi kui Itaalia või Kanada vastu," rääkis Lill.

"Tase on lihtsalt nii palju edasi läinud, nüüd on siit edasi ainult pingutada ja trenni edasi teha. Kui meil nüüd oli [MM-i] alguses mänge, mis olid võib-olla natuke lihtsamad, siis teame, et olümpial on kõik oma koha välja teeninud, väga head ja oleme kohe algusest peale selg vastu seina," lõpetas Kaldvee.