Vabaduse väljakul selgusid Tallinna meistrid rannaistevõrkpallis

Pealinna meistriks krooniti võistkond Pall koosseisus Karel Lumik, Nele Kask ja Johanna Raamat, teatas Eesti Paralümpiakomitee.

Kolmikutes mängivate segavõistkondade turniirile oli kohale tulnud lisaks istevõrkpallikoondisele ka mitmeid teisi nimekaid mängijaid ja samuti esmakordseid katsetajaid.

Alagrupiturniir oli ülimalt tasavägine ning edasipääsejate selgitamisel mängiti mitmeid ühepunktise vahega lõppmänge ning punkte pidi lugema surnud ringis.

A-alagrupist sai esimesena edasi kahe võiduga võistkond Päike ning teisena samuti kahe võiduga võistkond Tähed. Kolmandal ning neljandal kohal oli mõlemal üks võit ning edasipääsejaks osutus omavahelise mängu võitnud võistkond Võrk. Alagrupi viimase kohaga pidi leppima võistkond Liiv.

B-alagrupis mängisid kolm võistkonda endale kätte kaks võitu ning parima punktide suhtega sai alagrupivõidu võistkond Pall, kes jõudis otse poolfinaali. Veerandfinaalides jätkasid võistkonnad Kuu ja Meri. Seitsmenda-kaheksanda koha mängule liikus võistkond Kosmos.

Esimeses veerandfinaalis alistas võistkond Võrk tiimi Kuu. Teises veerandfinaalis oli Meri parem võistkonnast Tähed, kusjuures mõlemad olid olnud oma alagrupi kolmanda koha omanikud. Poolfinaalidest jõudsid finaali võistkonnad Võrk ja Pall.