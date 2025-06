Kiiremaid poisse lahutas TV 10 Kadrioru etapil vaid kuus tuhandikku

Nooremate, kuni 12-aastaste poiste 1000 meetri jooksus, kus rajal käis 60 võistlejat, pakkusid sarja neljandal etapil põneva duelli Tartu Luterliku Peetri Kooli õpilane Henrik Vahlberg ja Kose Gümnaasiumi spordipoiss Uku Paul Pae.

Mõlemad poisid läbisid Kadrioru staadionil ühe kilomeetri ajaga 3.09,34 ja lõpetasid jooksu endast kõike andes kõrvuti. Võitja selgitamiseks tuli võrrelda lausa tuhandikke ja ülinapi esikoha sai Vahlberg. Tulise duelli maha pidanud poisse intervjueeris Eesti keskmaajooksu tõusev täht Uku Renek Kronbergs.

"Jäin väga hästi rahule, sest ma võitsin ja olen väga rahul, sest tegin umbes kümnesekundilise isikliku rekordi paranduse," ütles Vahlberg.

Tänavuse etapi kaks nobedamat poissi olid neli sekundit kiiremad kui üheksa aasta eest samamoodi TV 10 Olümpiastarti sarjas selles vanuses alavõiduga esile kerkinud Kronbergs. Sarja kõigi aegade edetabeli tipus on Denis Frisov (3.02,3) ja Teet Allas (3.03,1), kes tegid 1989. aastal Pärnu etapil vapustava jooksu. Vahlberg ja Pae kerkisid 21. reale.

Jalgpallikoondislane Karol Mets, kes võitis 2005. aasta juunis Türil peetud etapil selle vanuseklassi 1000 meetri jooksu 3.12,5 sekundiga, on kõigi aegade edetabelis täpselt 50. kohal. Samas jooksus said hilisemad mitmevõistlejad Kristjan Rosenberg 15. koha ja Janek Õiglane 21. koha.

Henrik Vahlberg Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

Erinevatel põhjustel oli hooaja neljas etapp tavapärasest nädal-kaks varem. See tähendas, et eelvõistlused maakondades möödusid noortele paraja karastusega. "Meie alustasime välitreeninguid juba märtsikuust. Pelgalt seetõttu, et üks võimla läks remonti ja teises võimlas arvasime, et nüüd on ilmad sobivad, et liigume õue. Lapsed olid karastunud ja said hästi hakkama," sõnas Türi Põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja ja treener Liisa Gritšenko.

Just Türi Põhikoolis õppiv 11-aastane Remo Kald võitis Kariorus toimunud etapil nooremate poiste palliviske ja rõõmustas oma koolitiimi. 62 meetri ja viie sentimeetri kaugusele kandunud viset näidanud Kald on Gritšenko sõnul huvitava natuuriga noorsportlane, kes tegeleb pallimängudega ja saab kergejõustikualadega mängeldes hakkama.

"Anna talle vaid vahend kätte ja ta teeb seda suurepäraselt. Ütled, näe siin on kõrgushüppelatt ja hüppa üle ning ta teeb seda väga hästi. Omandab tehnikat suurepäraselt ja väga kiiresti. Hetkel on tal palju erinevaid huvisid. Käib korvpallitrennis, mängib lauatennist ja vahetult enne võistlust saab paar trenni ka kergejõustiku teha," rääkis õpetaja. "Nagu näha, sellest hetkel piisab."

Valga Põhikooli võistkonnale punkte toonud Chris Robin Saavel sai 57 meetri piiri ületanud viskega teise koha. Pjedestaali kolmandale astmele tõusis kena lauluhäälega Reio-Laur Ivanov Kuressaare Vanalinna Koolist. Eelnevalt jalgpalli harrastanud saarlane on kergejõustikutrennis käinud alla aasta ning suutis 55-meetrise viske teha just finaali otsustavas kuuendas voorus.

"Kiirem hoojooks ja pall kõrgemale. Tehniliselt läks paremini," sõnas Ivanov. "55 meetrit on ka isiklik rekord."

Remo Kald Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

Nooremate poiste kettaheites sai ülekaaluka võidu 11-aastane Art Aleksander Tatter. Sel hooajal eelnevalt juba 60 meetri tõkkejooksu ja kuulitõuke võitnud Tallinna reaalkooli õpilane heitis 600-grammise ketta kvalifikatsioonis 39 meetri ja 69 sentimeetriga kaugusele.

"Ma arvan, et kõige parem oli see, et mul oli enne enda katseid pinge sees ja siis ma selle pinge pealt panin mõnusa puraka ära! Siis oli juba hea tunne sees ja sai veel juurde panna," rääkis Tatter, kes parandas isiklikku rekordit kuue meetri võrra. "Ma arvan, et see pööre on tehniliselt paremaks läinud ja võib-olla tõmme on ka teravam."

Art Aleksander, keda juhendab isa Ahto, tõusis sarja edetabelis teisele kohale. Viiendaks kerkis 12-aastane Travis Viires Karksi-Nuia August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumist, kes näitas Kadrioru staadionil 35 meetri ja 65 sentimeetri peale kandnud heidet ja sai etapil teise koha. Selles vanuseklassis käis kettaringis 58 poissi ja üle 30 meetri kandnud heidet suutis näidata ka kolmanda koha poiss Tomi Järvekülg Paikuse Koolist.

Kergemat (750-grammise asemel 600-grammist) ketast heidavad nooremad poisid sarjas alates 2018. aastast ja sarja rekordiomanik on Sten Erik Iir 2019. aastal heidetud 41.15-ga.

Tänavuse hooaja viimane vaatus - mitmevõistluse finaal toimub 12.-13. juunini Karksi-Nuia staadionil. Noorema vanuseklassi poisse ootab ees üheksavõistlus.