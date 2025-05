TV 10: Kose kergejõustikunoored saavad kõike teha, kui vaid leidlik olla

TV 10 Olümpiastarti sarjas osaleva Kose Gümnaasiumi võistkonna vedrurid Moonika Kallas ja Sander Prits sirgusid väikesest maneežist, kus saate tegijad käisid vaatamas 4.-7. klassi õpilaste treeningut vaatamas.

"Maneež on meil 30 meetrit pikk ja natukene üle viie meetri lai. Esimene šokk on alati suur, kui me liigume väljast sisse," tõdes mullu Kose valla aasta treeneriks valitud Sander Prits. "Tuleb natukene nutikas ja leidlik olla. Saab kõike teha: starte saab teha, kahte või kolme tõket saab joosta, kõrgust on mugav hüpata viie- kuue sammu pealt, kaugust hüppame mati peale, kolmikhüpet harjutasime ja siis igasugused muud kõikvõimalikud tõkkeharjutused. Variante on palju, selle taha midagi ei jää."

"See ruum on olnud 16 aastat minu spordikarjääri algus ja ma olen siin jooksnud oma isiklikke, olen kukkunud, olen hüpanud kõrgele, olen ka läinud ukse taha ja öelnud paar roppu sõna ja tagasi tulnud," sõnas aastatel 2001 ja 2011 seitsmevõistluse Eesti meistriks kroonitud ja nüüd Kosel kehalise kasvatuse õpetaja ja treenerina tegutsev Moonika Kallas. "See ruum on selline hea väike kodu. Kui sa tulid, siis treener alati küsis: "kuidas sul on, mis sa teed, kas sa tahad?""

"Suurim erinevus on see, et meie omal ajal jõudsime natukene rohkem joosta ja hüpata, aga tänapäeva laps ei jõua nii palju. Ma avan, et põhjus on mobiiltelefon ja lihtsalt see istumine. Ei ole enam neid õue mängualasid, kus laps saaks mängida ja ennast välja elada," lisas Kallas. "Minu lemmiktrikid on ikkagi mängud. Ma panen lapsed mängima ja seon sinna mängude sisse siis jõu-, koordinatsiooni- ja reaktsiooniharjutused. Mõni laps ei saagi aru, et tegelikult ta jookseb palju rohkem kui muidu."

Kosel oli trennis 18 noort, kes võtsid televisiooni palvel spurte ja hüppeid ette ka kooli suures võimlas. Seal tegutsetakse kehalise kasvatuse tundides, kuid mitte treeningutel. "Võimlasse tegelikult me ei pääse," tunnistas Prits. "Spordiklubid ja korvpall, jalgpall võtavad kogu selle aja. Meie lepime maneežiga ja oleme rahul sellega, mis meil on."

"Proovin ise seda süstida lastele, et mida minus endas ei olnud. Et teha teadlikult ja võib-olla harjutustele anda teistsugust lähenemist. Põhjendada ära, et mida ja miks me teeme ja miks see on vajalik ja kasulik. Võib-olla see neisse tänapäeval süstib motivatsiooni," lisas Prits.

Maneežist ja võimlast viisid noored meid Kose Gümnaasiumi staadionile, mille 400 meetrisel ringil, harjutati teatejooksu. Mullu sai staadion sai uue ilme, kus lausa lust treenida. "Nüüd on renoveeritud staadion, nelja raja asemel on meil kuus rada kasutada. Igasuguste projektidega oleme leidnud rahastuse, et saada uued teivashüppe ja kõrgushüppe matid; hüppeid ja tõkkeid on võimalik harjutada. Siin ei ole mingeid takistusi, tuleb ainult kohal käia," kinnitas Prits.

Mitmekülgsete noorte juhendaja Prits on ka ise TV 10 sarjas osalenud ja tegutseb treenerina 13. aastat. Moonika Kallasel läheb treenerina 25. ja kehalise kasvatuse õpetajana 15. aasta. Koos viiakse Kose Gümnaasiumi koolitiim TV 10 etappidele.

"Mina kooli poolt teen ülesandmised ja organiseerin bussi, Sander tegeleb trenni osaga ja siis paneme koos võistkonna välja ja tuleme," rääkis Kallas. "Minu eesmärk on ikkagi see, et läbi TV 10 leiaksin need tublid ja andekad lapsed ja et nad jääksid kergejõustiku juurde. Loodan, et keegi jõuab noorte tiitlivõistlustele välja. See on ikkagi minu kõige suurem eesmärk ja et nad jääks püsima spordi juurde, et spordist ära ei kaoks," lisas Prits.