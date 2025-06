TV 10: Kolm neiut jooksid Kadriorus 600 meetrit Baltaga samasse sekundisse

Palliviskes, kus sektoris käis 69 võistlejat, tõmbas kõige pikema kõrre Kertu Mäll. 13-aastane Rahumäe Põhikool õpilane näitas head närvi ja tegi oma parima tulemuse just finaalis viimasel katsel. Palli 53 meetrit ja 55 sentimeetrit visanud Mäll on kergejõustikuga tegelenud neli aastat. Võtsin ennast viimasel katsel kokku ja panin kogu energia selle sisse. Oli üllatav, et viimase katsega parandasin ennast," sõnas ta.

Võitjat juhendab Ingrid Reiljan, kes oma toredate teraapiakoerte Terru ja Juulaga, oli TV 10 ekraanil hooaja teises saates. Ka poodiumi järgnevatele astmetele mahtusid tüdrukud, kes varemgi sarja etappidel kiiret kätt näidanud. Teise koha sai Marielle Leesalu Põlva Kool 52 meetri ja 13 sentimeetriga ning kolmanda koha Lilli-Regina Varik Viljandi Kesklinna Kool 51 meetri ja 12 sentimeetri peale kandunud viske eest.

Palliviskesektoris püüdis TV 10 kaadrisse ka Ääsmäe Põhikoolis õppiva 13-aastase Iris Filippovi, kelle vanem õde Elis Filippov säras eredalt TV 10 sarjas just palliviskes ning on talle heaks eeskujuks. Iris näitas 34 meetri lähedast viset ja sai 69 võistleja seas 41. koha. "Oleks saanud paremini. Viimasel katsel tõmbasin käe kuidagi liiga alla, teistel katsetel oli pall kuidagi halvasti käes. Väike pinge oli peal. See on muidu minu lemmikala, sest on lihtne ala ja tuleb mul kõige paremini välja," tõdes Filippov.

600-grammist ketast suutis vanema vanusegrupi tüdrukutest Kadriorus kõige kaugemale heita 1.78 pikk Luise Remmel. Tartu Veeriku Koolis õppiv 13-aastane Luise, keda juhendab ema Liina Remmel ning Harry Lemberg,

oli sel hooajal eelnevalt võitnud juba kuulitõuke ja teivashüppe. Kiiret tõmmet näidates õnnestus tal heita ketast 39 meetri ja 56 sentimeetrit. Selle tulemusega tõusis Remmel sarja edetabelis kolmandaks.

Vanema vanusegrupi tüdrukud heidavad kergemat ehk 600-grammist ketast 2018. aastast ja rekord kuulub 44.05-ga Katarina Verstile, kes selle tulemuse sooritas 2021. aastal Tartus. Kadriorus esikoha teeninud Luise Remmel oli sooritusi hinnates enesekriitiline, sest stabiilsust veel pole.

Kertu Mäll Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

"Mul ei läinud nii hästi nagu ma oleks tahtnud. Tehnika ei olnud kõige parem, aga see kõige parem katse tuli enam-vähem välja. Oma rekordit parandasin kuue meetriga, kuid oleks võinud paremini minna. Ma lasen selle ühe õla alla ja siis mul kuidagi see ketas vajub ära," tõdes Remmel.

Palliviske viies Emma Jürisoo Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumist näitas mitmekülgsust ja saavutas kettaheites 37 meetri ja 49 sentimeetriga teise koha. Kergejõustikutrennis käib ta neljandat aastat ja teda motiveerivad sõbrad ning head tulemused. "Ütleks, et olen väga rahul, isiklikust jäi natukene puudu, aga väga hea tulemus ikkagi. Alguses oli natukene raske, aga siis ma sain sellest aru ja siis läks ikka lihtsaks," kirjeldas ta oma võistlust.

Vanema vanusegrupi tüdrukute kolmanda ala, 600 meetri jooksu võitis head taset näidates Karmela Kõiv Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasiumist. Konkurents oli hea ja kogu esikolmik mahtus sama sekundi sisse. Treener Erki Mitmani õpilane valis tuulises ilmas hea taktika ja oli lõpus kiireima jalaga, saavutades alavõidu 1.40,21-ga. Mitmekülgne Kõiv edestas 14 sajandikuga samuti erinevatel aladel häid tulemusi tegevat Marit Tarmi Saku Gümnaasiumist.

"Tahtsingi stardis hästi välja saada ning kuna tuul oli, siis tahtsin kellegi taga joosta ja lõpus mööda minna, kuid läksin juba kurvi peal mööda ja siis sprintisin lõpus," võttis Kõiv jooksu kokku. "Ma tegin väga hea soojenduse. Tavaliselt on mul jalad kinni ja siis ma kodus lasin külma vett peale, et jalad oleksid paremad. Hommikul ma lihtsalt lasen jääkülma vett kuskil kolm minutit jalgade peale. Mulle meeldib jooksu puhul see, et on olemas erinevaid distantse ja sa saad ise valida, et millist sa jooksed ning mis sulle kõige paremini sobib."

Kolmanda koha napsas saate vaatajatele juba tuttav Marietta Verst Tartu Tamme Koolist 1.40,81-ga. Samuti auhinnalise neljanda koha võttis 600 meetrit 1.41,18-ga läbinud Sofia Rebecca Egel. tänavu Eesti aasta parima kooli - Kindluse Kooli - võistkonna õpilane, kes armastab väga end võistlustel proovile panna.

Karmela Kõiv Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

"Ma olen trennis käinud juba lasteaiast alates ehk rohkem kui seitse aastat. Mul on umbes neli trenni nädalas ja me teeme erinevaid jookse trennis, hüppame ja heidame. Mulle meeldivad minu trennikaaslased, kellega saan koos teha. See lihtsalt on nii põnev spordiala," kinnitas Egel. Neiu parandas oma rekordit seitsme sekundi võrra ning ütles, et hea aeg tuli tänu tugevatele konkurentidele, kellega ta sai ühes jooksus vastupidavust ja kiirust näidata.

TV 10 Olümpiastarti sarja vanema vanusegrupi tüdrukute 600 meetri jooksu rekordinumbrid on 1.37,79 ja need kruvis 2021. aastal Tartus peetud etapil välja Hedi Andre. Tiitlivõistlustel kaugushüppes säranud Ksenija Balta on 2000. aasta Valgas toimunu etapil joostud 1.40,5-ga sarja edetabelis 16. kohal.

Tänavune võitja Karmela Kõiv tõusis sarja edetabelis 20. kohale, teise koha saanud Marit Tarm 22. kohale ning kolmanda koha välja jooksnud Marietta Verst 31. kohale. Näiteks sprinterina läbi lööv Ann Marii Kivikas on 2016. aasta etapil joostud 1.41,05-ga edetabelis 33. kohal ja tiitlivõistluste kogemusega treener Maris Mägi 2001. aastal Valgas näidatud 1.41,6-ga edetabelis 45. kohal.

Tänavuse hooaja viimane vaatus - mitmevõistluse finaal - toimub 12.- 13. juunini Karksi-Nuia staadionil. Vanema vanusegrupi tüdrukuid ootab ees kaheksavõistlus. Mullu lahutas kaheksavõistluses kahte paremat vaid üks punkt.