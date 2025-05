Fred Randver: järgmiselt olümpialt on esikümnekoht käes

"Järgmiselt olümpialt esimene top kümme koht on käes. Nädal aega tagasi olin siin samas stuudios ja ütlesin, et tulgu tagasi ükskõik, mis kohaga, aga olümpiakohaga. See eesmärk sai täidetud," lausus ta intervjuus ETV spordisaate stuudios.

Tema jaoks oligi kõige meeldivam uudis olümpiapileti kindlustamine. "Teisele kohale kindlasti poolfinaal Itaaliaga, mängiti supermängu. Valitsev olümpiavõitja ja eilsest ka valitsev maailmameister. Pidi Eesti valitsemiseks kurja vaeva nägema ja ekstravoorus viimase kiviga Eestit võitma," jätkas Randver.

"Kolmas moment Kanada alistamine tiitlivõistlusel - kaks veerandfinaali järjest. See näitab selle võistkonna sisu ja taset."

Näiteks Austraalia koondis võitis küll Eestit pronksimängus, aga neil veel olümpiapunktid koos ei ole. "Mängijad on ise ka seda öelnud, et parem neljas koht MM-ilt ja olümpiakoht kui Austraalia näide. Austraalial on muidugi veel võimalus saada läbi kvalifikatsiooni, aga seal on konkurents ka väga tihe."

"Sport on karm. Ühtpidi, kui lähedale jäi hõbemedal - ühe viske kaugusele. Ja kui kaugele jäi pronksmedal? Vaatan positiivselt tulevikku ja olen selle saavutuse üle väga õnnelik. Kindlasti sõi poolfinaal väga palju ja see oli suur pettumus ja läbielamine - nii lähedal oli see alistamine. Itaalia on olnud nii olümpial kui ka nüüd MM-il täiesti löömatu."

Randver ootab, et tulevasel olümpial näidatakse eelkõige just seda taset, mis oli sõelmängudes Itaalia ja Kanadaga. "Ma usun, et kui Eesti suudaks olümpial kõikide vastaste vastu seda taset näidata, siis ma garanteerin, et Eesti on olümpial kõrges mängus," sõnas ta. "Seda ma soovikski, et läbi pika turniiri näitaksid nad seda mängu, mis on neil sees olemas ja mida me nägime."

Kurlingu segapaarismängu MM oli ERR-i ekraanidel esimest korda. Randver ise oli ka üks kommenteerijatest. "Siin ongi mul hea võimalus tänada kaaskommentaatoreid Karoliine Kaaret ja Karl Kuknerit. See oli omaette elamus niimoodi MM-ile kaasa elada. Viis ülekannet oli plaanis, tegime üheksa. Plaan sai kahekordselt täidetud," lausus ta.

"Tagasiside on olnud... palju negatiivset on olnud: öömängud, uneaeg jäi inimestel väheseks, närve läks palju, halle karve on tekkinud üle Eesti," muigas ta.

"Muidu oli kõik väga positiivne. Ma arvan, et Harri ja Marie said endale väga palju fänne juurde. Olümpiat silmas pidades teame nüüd, kes on need ägedad Eesti sportlased, mis mäng see kurling on ja me nägime ka, et kui nad mängivad oma parimat mängu, siis nad on absoluutne maailma tipp."