Randver: Kaldvee ja Lill on võimelised kõiki võitma

Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee ja Harri Lill on alustanud Kanadas toimuvaid segapaaride maailmameistrivõistlusi kahe võiduga. Kurlinguliidu juhatuse liige Fred Randver usub, et Eesti paar sekkub kõrgesse mängu, kuid veelgi tähtsam on olümpiapileti kindlustamine.

Kuidas on Kaldveel ja Lillel mängud seni läinud?

Hea on tõdeda, et kahest kaks. Nii nagu peab. Ütleme nii, et homsest (esmaspäevast - ERR) lähevad õiged mängud lahti. Siis tulevad vastu medalivõitjad. Aga praegu on kõik hästi ja arvan, et võistkond on head enesekindlust kogunud. Marie on näidanud väga head visketäpsust. Loodame, et see kõik jätkub ja loomulikult ülekanded ETV2-s on meie jaoks pidupäev. See on võimalus tutvustada seda mängu ja tutvustada eelmise aasta Eesti aasta võistkonda.

Mille võrra on Kaldvee ja Lill viimase aasta jooksul edasi läinud?

Sel aastal läksid nad MM-ile eelmise aasta hõbemedalistidena. Nii et ükski võistkond ei ole rõõmus nende vastu mängima minnes. Nad on väga rasked vastased kõigi jaoks ja nad on võimelised kõiki võitma. Nad on aasta võrra kogenumad, nad on mänginud väga eduka hooaja ja kogunud enesekindlust. Kui Harri ära läks, siis sai küsitud ja ta ütles, et kõik sai tehtud, mis plaanis oli. Ühtegi okast hinges pole. Selles mõttes nüüd on kõik vormistamise küsimus.

Ma saan aru, et neil on professionaalne taustatiim järjest kasvanud ja mängijad ei ole ainult koos treeneritega MM-il.

Jah, neil on väga äge taustatiim. MM-il on kaasas veel füsioterapeut Sirli Hinn ja spordipsühholoog Snezana Stoljarova. Neil on tegelikult ka oma füsiotreener, kes on küll praegu Eestis, ja kaks Norrast pärit treenerit. Marie ja Harri on ise juba nii targad mängijad. Nad on vahetanud ka neid treenerid ja nad alati uurivad, mida uus treener võiks neile juurde anda. Praegu ma arvan, et neil on väga hea koostöö Norra treeneritega.

See on väga raske turniir ka sellepärast, sest kaalul on ka olümpiakohad. Mida peavad Marie ja Harri tegema, et olümpiakoht võtta?

Olümpiaks on kaks peamist kvalifikatsiooniturniiri. Kaks MM-i, üks eelmisel aastal ja teine nüüd. Eelmise aasta hõbemedal andis neile väga palju punkte. See tähendab, et nad said tänavusele MM-ile pingevabamalt minna. Nad ei pea tegema mingisugust supertulemust. Arvatavasti võiksid nad esikümnes lõpetada, aga seal oleneb natukene ka sellest, kuidas teised paarid mängivad. Loomulikult võistkond ise läks sinna igat mängu võitma. Mina saatsin nad teele selle mõttega, et tulge tagasi olümpiakohaga.