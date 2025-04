Kaldvee ja Lill said MM-il ülekaaluka võidu

Eesti paar kontrollis mängu käiku kindlalt alates esimesest voorust, teenides viimase kivi eelisega voorudes kaks punkti ning sundides vastast leppima ühe punktiga voorudes, kus neil oli viimase viske eelis. Viienda vooru järel oli seis 6:2 Eesti kasuks.

Viimases voorus võtsid Kaldvee ja Lill nn Power Play vooru ning oma eelist kasutades teeniti kolm võidukat punkti, misjärel vastane alistus. Kohtumine lõppes Eesti paari veenva võiduga 9:2.

Marie Kaldvee ütles mängu järel, et tänane mängutunnetus oli teravam kui eile ning tunne on hea. "Iga mänguga õpime rohkem jääd lugema ja enesekindlus tõuseb tasapisi. Selles mängus Türgi võistkond eksis päris palju ning me ise ei pidanud tegema punktide saamiseks väga palju raskeid viskeid," ütles Kaldvee.

Eesti paar säras Türgi vastu visete täpsusega. Lille visete täpsuseks oli 81 protsenti ning Kaldvee visete täpsus oli koguni 92 protsenti.

Eesti aja järgi esmaspäeva keskööl algab Kaldvee ja Lille jaoks kolmas kohtumine, kui mängitakse Hispaania esinduse vastu. Esmaspäeva õhtul minnakse vastamisi Šveitsiga, ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 20.00.