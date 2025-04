Kaldvee ja Lill said MM-il esimese kaotuse

Esimeses kolmes voorus võttis viimase kivi viskaja ühe punkti, aga neljandas Šveits kaks. Järgnevalt õnnestus šveitslastel röövida Eestilt kaks punkti ja kuuendas - kus Eesti kasutas power play'd - veel ühe.

2:6 taha jäänud Eesti võttis eelviimasest voorust ühe punkti ja viimases voorus kasutas power play'd (alguskivid asetatakse küljele, mitte keskele) Šveits. Neil oli viimase kivi eelis ja enne seda oli Eestil kolm kivi ringis, kuid vastased ei eksinud ja lõid neist kaks välja.

Kaldvee kommenteeris, et kriitilistel hetkedel tuli paraku ka eksimusi. "Mäng üldpildis oli hea, kuid paar kallist eksimust viimaste kividega ilmselt maksis ka mängu. Pakuti rohkemat, aga me ei teinud ise oma tööd ära piisavalt hästi," ütles ta.

Kui Eesti jaoks oli tegemist kolme võidu järel esimese kaotusega, siis Šveits sai kahe kaotuse kõrvale teise võidu.

Teisipäeval mängib Eesti Austraalia ja Jaapaniga. Kohtumist Austraaliaga näeb algusega kell 16.00 ka ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.

Enne mängu:

Turniiri kolme järjestikuse võiduga alustanud Kaldvee ja Lille järgmiseks vastaseks on šveitslased Alina Paetz ja Sven Michel, kes alistasid ööl vastu esmaspäeva kogenud Norra esinduse tulemusega 8:3.

Šveitsi paarile oli see esimeseks võiduks, sest eelmises kahes mängus kaotati Austraaliale 3:7 ja Tšehhile 6:7.

35-aastane Paetz on kuuekordne maailmameister ja kahekordne Euroopa meister. Segapaaris kurlingus on tal ette näidata MM-kuld aastast 2011 ja hõbemedal aastast 2022. 37-aastane Michel on kahekordne segapaaris kurlingu maailmameister (2011, 2018) ja 2022. aasta MM-hõbe.

B-alagrupis jätkab täiseduga lisaks Eestile ka Austraalia. Eesti ja Austraalia kohtuvad omavahel teisipäeva pärastlõunal.