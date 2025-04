Vassiljev: eelmine mäng olime meie natukene õnnelikumad, täna on Kalju

Kui kohtumise avapoolaega domineeris pigem Flora, siis teisel poolajal kuulusid ohtlikumad võimalused Kaljule. "Kas mängurütm oli teisel poolajal teistsugune, seda on raske öelda. Kindlasti oli meie algus mängule hea, lihtsalt juhtus tööõnnetus, et selline penalti meie vastu tuli. See lõi kindlasti meie rütmi sassi," rääkis Vassiljev mängu järel ERR-ile.

"Teisel poolajal läks mäng viigist edasi ja meil olid mõned võimalused ja neil olid mõned võimalused. Nii see mäng läks. Peame need olukorrad üle vaatama, kus lasime endale värava lüüa. Samas ütleksin, et oli hea mäng. Võrdsed vastased. Eelmine mäng olime meie natukene õnnelikumad, täna on Kalju," lisas ta.

Pühapäevase tulemusega lõppes Floral seitsme mängu pikkune kaotuseta seeria. Liigatabelis ollakse kümne mängu järel kolmandal kohal (20 p), liidrist FCI Levadiast jäädakse viie ja teisel kohal olevast Paide Linnameeskonnast ühe punkti kaugusele.

"Ma enam-vähem tean, mis seal tabelis toimub, aga veel ei ole mingit põhjust pikema perspektiiviga järeldusi teha. Pigem keskendume ühele mängule korraga ja üritame anda endast kõik. Täna andsime, aga kahjuks ei olnud piisav, et võita," märkis Vassiljev.

Mängu parimaks valiti Kalju poolkaitsja Kristjan Kask, kes säras võiduvärava ja väravasööduga. "Esimene poolaeg ei olnud kõige parem meie poolt. Teisel poolajal jäime kohe 1:2 taha, aga pärast seda saime paremini käima ja tuli teenitud võit. Väga magus, draamat sai kõvasti," ütles Kask.

Kalju tõusis viienda järjestikuse võiduga 19 punkti peale.