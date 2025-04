Kaldvee ja Lill troonivad edetabeli tipus juba enam kui aasta

Kaldvee ja Lill juhivad maailma edetabelit kindlalt 207,8 punktiga. Edetabeli teisel kohal asub Norra kurlingupaar Kristin Skaslien ja Magnus Nedregotten 163,5 punktiga ning kolmandal kohal Austraalia kurlingupaar Tahli Gill ja Dean Hewitt, kellel on kogutud 162,3 punkti. Nii norrakad kui ka austraallased mängivad eestlastega sel nädalal algaval MM-il samas alagrupis.

Lill kommenteeris, et läbi hooaja on hoitud ühtlaselt tugevat taset, kuid eesmärgiks on tippvorm nädala lõpus algavatel maailmameistrivõistlustel. "Oleme täna heas vormis nii füüsiliselt, tehniliselt kui ka vaimselt ning sõidame MM-ile hea tundega," ütles Lill ning lisas, et edetabeli tipus olemine on tunnustus kogu Eesti kurlingule.

"Meie vastaste tiitlite ja medalite nimekirjad on nii pikad, et neid ei jõua meeleski hoida ning samuti ületavad nende eelarved meie oma mitmekordselt. Aga me suudame võistelda tipptasemel ja hoida ühtlaselt kõrget taset. Oleme väga tänulikud meie tiimile, Eesti Curlingu Liidule, meie peredele, toetajatele ja kõikidele poolehoidjatele, kelleta ei oleks nii kaugele jõudmine võimalik," sõnas Lill.

Liidrikohta hoiavad Kaldvee ja Lill tänu edukale hooajale, mille jooksul võideti kokku viis MK-etappi, sh toodi koju Kanadas toimunud võistlussarja Mixed Doubles Superseries finaalvõistluse võit.

Esmakordselt tõusid Kaldvee ja Lill maailma edetabeli tippu 2023. aasta oktoobris. Teist korda tõusid Kaldvee ja Lill maailma edetabeli tippu 2024. aasta mais ning sellest ajast saati ehk tänaseks üle aasta on nad hoidnud edetabelis liidri kohta. Mullu lennutas eestlasi edetabeli tippu maailmameistrivõistluste hõbemedal.

Kurlingu segapaaride MM-i osasid mänge näeb ka ERR-i vahendusel.