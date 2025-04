VAATA OTSE | Kas Floral õnnestub Tammeka vastu võiduseeriat pikendada?

FC Flora alustas hooaega viigiga ning sai siis Pärnu JK Vapruselt kaotuse, aga on pärast seda võitnud kolm mängu järjest. Tallinna Kalev ja FC Kuressaare alistati koondtulemusega 9:0, viiendas mänguvoorus teeniti aga Nõmme Kalju vastu pingeline 2:1 võit.

"Selline võit andis meile väga palju positiivset energiat juurde ja peame seda ära kasutama, et järgmises mängus ka Tartu Tammeka vastu vajalikud võidupunktid kätte saada. Tammekal on kindlasti piisavalt kogemust kaitses ja jõudu ning kiirust rünnakul. See teeb nendest ohtliku vastase kõigile, kes heade mõtete linna oma bussinina keeravad," sõnas abitreener Aiko Orgla.

"Peame hambad ristis võitlema ja oma ülesannetest kinni pidama!" lisas ta.

Tammeka alistas oma hooaja avamängus Tallinna Kalevi 2:1, aga on pärast seda teeninud neljas mängus vaid ühe viigipunkti. "Mänguks valmistumise üks pool on meie mänguplaan ja valikud, mille kallal töötame igapäevaselt. Teisipäevases mängus Floraga on kindlasti oluliseks faktoriks ka tahe ja iseloom, eesmärk on näidata, et meie kodus ei ole kellelgi lihtne," ütles Tammeka treener Marti Pähn.

Teisipäeval peetakse veel kaks mängu: Narva Trans võõrustab Tallinna Kalevit ning viie võiduga alustanud Tallinna Levadia võõrustab Kuressaaret.