FC Flora pikendas Tartus võiduseeriat

Tartu Sepa jalgpallikeskuses algas põnevalt, kuid esimesena jõudis tabamuseni võõrustaja, kui Tristan Koskor 27. minutil kiirrünnaku osavalt realiseeris. Poolajapausile mindi aga viigiseisul, kui Maksim Kalimullin kasti jäänud palli võrku suunas.

Flora tuli riietusruumist välja tempokalt ning Kalimullin viis 47. minutil külalised juhtima. Neli minutit hiljem anti Florale ka penalti, kuid Rauno Sappinen ei suutnud puurilukku Richard Alandit üle mängida.

Flora jätkas survega ja 77. minutil tabas Sander Alamaa ka latti, kuid enam väravalisa ei sündinud ja Flora teenis võõrsil 2:1 võidu. Ühtlasi on see pealinnaklubi neljas järjestikune võit.

"Me ise tegime natuke raskemaks kui see oli. Löömata võimalused pärast 2:1, oli võimalus mängu rahustada. Aga kokkuvõttes võtsime kolm punkti Tartust, kus ei ole alati kerge mängida. Võib rahul olla," sõnas Flora peatreener Konstantin Vassiljev pärast mängu.

Flora on kuue mänguvooruga kogunud 13 punkti ning jätkab liigatabelis teisel real. Esikohal on tiitlikaitsja Tallinna FCI Levadia, kes teenis üleminutitel oma kuuenda järjestikuse võidu. Kolmas on Paide Linnameeskond, kes on viie mänguga kogunud 12 punkti. Esikolmikule järgnevad JK Narva Trans (10 p), Pärnu JK Vaprus (7 p), Harju JK Laagri (7 p), Nõmme Kalju FC (4p), Tartu JK Tammeka (4 p), JK Tallinna Kalev (3 p) ning viimasel kohal on FC Kuressaare (3 p).

Kuues mänguvoor saab lõpu kolmapäeval, kui Nõmme Kalju FC võõrustab Harju JK Laagrit ja Paide Linnameeskond võõrustab Pärnu JK Vaprust.

Enne mängu:

FC Flora alustas hooaega viigiga ning sai siis Pärnu JK Vapruselt kaotuse, aga on pärast seda võitnud kolm mängu järjest. Tallinna Kalev ja FC Kuressaare alistati koondtulemusega 9:0, viiendas mänguvoorus teeniti aga Nõmme Kalju vastu pingeline 2:1 võit.

"Selline võit andis meile väga palju positiivset energiat juurde ja peame seda ära kasutama, et järgmises mängus ka Tartu Tammeka vastu vajalikud võidupunktid kätte saada. Tammekal on kindlasti piisavalt kogemust kaitses ja jõudu ning kiirust rünnakul. See teeb nendest ohtliku vastase kõigile, kes heade mõtete linna oma bussinina keeravad," sõnas abitreener Aiko Orgla.

"Peame hambad ristis võitlema ja oma ülesannetest kinni pidama!" lisas ta.

Tammeka alistas oma hooaja avamängus Tallinna Kalevi 2:1, aga on pärast seda teeninud neljas mängus vaid ühe viigipunkti. "Mänguks valmistumise üks pool on meie mänguplaan ja valikud, mille kallal töötame igapäevaselt. Teisipäevases mängus Floraga on kindlasti oluliseks faktoriks ka tahe ja iseloom, eesmärk on näidata, et meie kodus ei ole kellelgi lihtne," ütles Tammeka treener Marti Pähn.

Teisipäeval peetakse veel kaks mängu: Narva Trans võõrustab Tallinna Kalevit ning viie võiduga alustanud Tallinna Levadia võõrustab Kuressaaret.