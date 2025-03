Eesti käsipallinaiskond saab loota Soome liiga väravaküti toele

Hea viskekäega Laura Kärneril on Soome meistriliigas käsil karjääri esimene välishooaeg. Koondise juurde tuli ta suure elevusega. Debüüt EM-valiksarjas annab mängijatele hea võimaluse silma paista.

"Elevil olen ma kindlasti, sest sellist võimalust ei ole meil enne olnud," lausus ääremängija ERR-ile. "Ma arvan, et see hooaeg välismaal on minu vormi parandanud ja ma arvan, et see on hea meie praegusele võimalusele, et näidata ennast välismaal."

19-aastane Kärner on Siuntio klubi eest visanud 18 kohtumises 105 väravat. Selle tulemusega on ta Soome meistriliigas resultatiivsuselt neljas mängija.

"Enda resultatiivsusega olen ma praegu väga rahul, sest saavutasin ühe eesmärgi, mis oli siis saada sada väravat hooaja jooksul. Nüüd sama resultatiivselt edasi!" kommenteeris ta.

Välisliigadest saadi koondisse seitse naist, kes mängivad Soomes, Leedus, Rumeenias, Saksamaal ja Itaalias. "Minu arvates on väga hea koosseis, sest kõik välismaal mängivad naised on saanud kohale tulla. Ma ei tea nüüd, kuidas ette ennustada, aga ma loodan, et läheb hästi," ütles Kärner.

Koondis, kel peatreeneriks Ergo Rohi, lihvis kolm päeva Tallinnas koostööd ja lendab neljapäeval Tuzlasse, kus reedel mängitakse Bosnia ja Hersegoviina ning laupäeval Suurbritanniaga.

"Läheme oma õiget mängustiili veel otsima, kuna meie koondis on veel üpris noor ja meil seda kokkumängu ei ole ülemäära palju olnud," lausus Rohi. "Usun, et märksõnad on kindlasti agressiivne rünnak ja kaitse."

EM-i kvalifikatsiooni teise ringi pääseb alagrupi võitja. Naised loodavad parimat, ajalugu tehakse igal juhul.