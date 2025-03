Eesti käsipallikoondis tõi Soomest uue mängujuhi

Käsipalli Eesti naiste koondis treenib Tallinnas, et lihvida koostööd enne debüüti Euroopa meistrivõistluste valiksarjas. Esmakordselt esindab koondist Adriana Jakimova, kes on kogu karjääri tegutsenud Soomes.

"Mina alustasin käsipalli mängimist umbes kaheksaaastaselt. Olen terve elu Soomes elanud ja mänginud," sõnas 26-aastane Atlase klubi mängujuht ERR-ile. "Minu ema on eestlane ja vanavanemad elavad siin ikka."

Esimese mängu teeb Jakimova Eesti koondise särgis reedel, kui EM-kvalifikatsiooni avaringis minnakse kokku võõrustaja Bosnia ja Hertsegoviinaga.

"Õnnestus leida selline mängija. Soome treenerid tegid meile väikse vihje, et tal on ka Eesti kodakondsus ja võtsin kohe ka ühendust ja jumal tänatud Adriana oli nõus Eestit esindama," sõnas peatreener Ergo Rohi ERR-ile. "Saime ka õigeaegselt dokumendid korda, et see oli päris pikk protsess, aga õnneks täpselt õigel ajal oli kõik vormistatud"

Igapäevaselt tööga pangas leiba teeniv Jakimova mängib Helsingi eeslinnas Vantaas asuva pika ajalooga klubis Atlas. Põhiturniiri lõpetas Atlas kuuenda kohaga.

"Mul olid põlvevigastused siin mõni aeg tagasi ja nüüd olen paar aastat jälle natukene tõsisemalt mänginud," lausus ta. "Ma arvan, et ma olen päris kiire ja saan sellist kiirust natukene siia võibolla siia toodud. Ma ju eriti pikk ja suur ei ole."

Uus mängujuht annab koondisele rünnakul juurde lisakäike. "Meie tagaliin ei ole võib-olla nii mehitatud. Ta annab sinna natukene käike juurde," selgitas Rohi. "Meie liidrid kestavad mängulõpud paremini, kui vahepeale saame tuua ka muid käike rünnakule."

Koondisega liitunud Adriana Jakimova on koduklubis resultatiivseim naine. Sel hooajal on ta visanud Soome meistriliigas 18 mänguga 90 väravat.