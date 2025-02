Kanada hokistaarid panid soomlased paika ja tagasid finaalikoha

Kanada läks juba teise perioodi alguses 4:0 juhtima ja kuigi Soome suutis viimasel kolmandikul kolm väravat vastu visata, ei õnnestunud neil kaotusseisust välja tulla. Kanada viienda ja ühtlasi kohtumise viimase tabamuse viskas minut enne lõppu tühja väravasse Sidney Crosby.

Nathan MacKinnon viskas Kanada kasuks kaks väravat, Crosby panustas lisaks väravale ka ühe tulemusliku sööduga ning korra said käe valgeks ka Connor McDavid ja Brayden Point. Sam Reinhart andis otsustava söödu kolmele omade väravale.

Soome avavärava viskas Esa Lindell ja ülejäänud kaks tabamust kirjutati Mikael Granlundi nimele.

Võiduga tagas Kanada koha Eesti aja järgi reede varahommikul toimuvas finaalis, kus kohtutakse USA-ga, kes suutis finaalikoha kindlustada juba enne viimast alagrupimängu Rootsiga.

USA ja Rootsi lähevad omavahel vastamisi ööl vastu teisipäeva.

An updated look at the #4Nations Face-Off standings! pic.twitter.com/MY2eZS4LaQ