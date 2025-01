Eesti käsipallikoondis lõpetas Balti mere turniiri napi võiduga Läti üle

Mängu alguses ühe-kahe väravaga taha jäänud Eesti läks juhtima viiendal minutil, mil skoori tegi Vahur Oolup. Punkt-punktis mäng Eesti napi juhtimisega jätkus 13. minutini, misjärel viis Hendrik Koksi tabamus eestlased ette 9:5. Sellele järgnes seitsmeminutiline periood, mil Eesti sai kirja vaid kaks väravat. Paralleelselt jõudis Läti järele ning nõnda oli 20. minutiks seis 11:11. Pingelisest viigist murdis end välja Läti, kes läks 28. minutil juhtima seisuga 16:14. Nii lõppes ka esimene poolaeg skooriga 15:17 Eesti kahjuks.

Teisel poolajal vähendasid Hendrik Varul ja Aleksander Pertelson koheselt vahemaa üheväravaliseks, mis kärises paar minutit hiljem kolmeväravaliseks ning taandus siis jälle ühe värava peale. Kohtumise 40. minutiks oli seis 22:23. Koksi ja Mathias Rebase väravad sillutasid tee kauaoodatud viigini, mis tuli 48. minutil numbritega 26:26 Viik kestis lõpuminutini välja, mil pärast mitmeid ebaõnnestunuid rünnakuid, oli Eestil selg vastu seina. Lõpuks viis Ott Varik Eesti juhtima ning viimase lihvi andis Aleksander Pertelsoni värav, mis kindlustas Eesti 31:29 võidu.

Resultatiivseim eestlane oli Hendrik Koks üheksa väravaga. Meeskonna parimaks valiti Mathias Rebane, kes oli viie väravaga resultatiivsuselt teine.

"Tegelikult oli meie mäng suhteliselt kehv. Alguses, kui tegime 5-1 kaitset, lasime palju palle keskelt läbi. Lõppkokkuvõttes, viimased viis minutit oli meil tahtejõudu rohkem ja suutsime end vaimselt ja füüsiliselt kokku võtta, mille pealt võit ka tuli," lausus Rebane. "Kõik said vajalikud ja tähtsad mänguminutid. Kokkuharjutamist – nii palju, kui meil seda on – kasutasime ära ja see oli kahtlemata väga vajalik turniir meie jaoks."

Eesti lõpetas Balti mere turniiri kahe võidu ja ühe napi kaotusega.

Eesti meeste käsipallikoondise mängud Balti mere riikide turniiril:

10.01. 19:00 Soome – Eesti (29:28)

11.01. 18:00 Eesti – Leedu (38:32)

12.01. 10:00 Läti – Eesti (29:31)

Eesti meeste koondise koosseis: Rasmus Ots, Ott Varik, Madis Valk, Hendrik Koks, Mathias Rebane, Dener Jaanimaa, Sigmar Seermann, Andris Celminš, Kristofer Liedemann, Karl Toom, Aleksander Pertelson, Markus Viitkar, Oskar Luks, Hendrik Varul, Vahur Oolup, Artur Morgenson. Peatreener Martin Noodla, treener Janar Mägi.