Uus jalgpallihall toob Paide Linnameeskonna Paidesse treenima

Pikalt päris oma kodu oodanud Linnameeskonna uus jalgpallihall avati piduliku lindilõikamise ja kringlisöömisega. Peatselt kolib selle katuse alla kogu Paide jalgpall.

"Üle pika aja see unistus tuua lisaks noortesüsteemile ka esindusmeeskond siia treenima ja toimetama saab teoks ja juba jaanuari algusest uue hooaja ettevalmistust alustab esindusmeeskond siin täismahus," lausus Linnameeskonna president Veiko Veskimäe ERR-ile.

Lisaks esindusvõistkonnale saavad siin trenni teha kõik Järvamaa poisid-tüdrukud, akadeemia võistkond, koolid ja lasteaiad. Plaanid on aga suuremadki.

"Aga lisaks sellele oleme juba klubis tänaseks loonud täitsa uue rolli, võtnud tööle täitsa uue inimese, kes vastutab selle eest, et hall oleks maksimaalselt kasutuses," jätkas Veskimäe.

"Siia tuua ka üritusi, rahvusvahelisi üritusi - meil on täna juba eelkokkulepped tehtud mõnede väga põnevate ürituste osas, mis me teame, et järgmine aasta on siia tulemas."

Hall läks maksma 3,6 miljonit eurot, millest 2,5 miljonit saadi riigilt, kuid pisut üle miljoni tuli Paide linnaeelarvest. Linnapea sõnul üksnes halliga veel piirduda ei taheta.

"Me tahaks ikkagi näha siin Kesk-Eestis ühte kaasaegset jalgpallistaadioni koos kaasaegse hoonega, nii et see on veel meie tulevik, kuhu püüdleme," lausus linnapea Kaido Ivask.

Paide Linnameeskond teenis lõppenud hooajal kõrgliigas pronksi. Uus hooaeg algab märtsis.