NFL-i suurkuju tegi tavatu sammu

Kaheksakordne Super Bowli võitja sõlmis North Carolina ülikooliga viie aasta pikkuse lepingu ja tema aastapalgaks saab olema 10 miljonit USA dollarit (circa 9,5 miljonit eurot).

72-aastane Belichick oli ametlikult tööta tänavuse aasta algusest, mil ta lahkus pärast 24 üliedukat aastat NFL-i meeskonnast New England Patriotsist. Legendaarse juhendaja otsuses end ülikoolitasemel proovile panna mängis suurt rolli isiklik side – nimelt oli tema isa Steve 1950. aastatel North Carolina abitreener.

"Olen põnevil selle uue väljakutse pärast. Tänu isale kasvasin üles ülikoolijalgpalli fännina ja ma olen alati tahtnud ülikoolitasemel treeneritööd teha," ütles Belichick pressiteate vahendusel.

Kuigi Ameerika jalgpallis on treenerite profi- ja ülikoolitaseme vaheline liikumine tavapärane, siis Belichicki otsuse teeb tavatuks tõik, et ta on alles teine Super Bowli võitjast treener ajaloos, kes asunud ülikoolimeeskonna tüüri juurde. Seni oli seda ainsana teinud Bill Walsh, kes võitis 1980. aastatel San Francisco 49ersi peatreenerina kolm Super Bowli ja juhendas seejärel hilisemas karjääris Stanfordi ülikoolimeeskonda.

North Carolina ülikool on ookeani taga tuntud rohkem selle korvpallivõistkonna kui jalgpallivõistkonna poolest. Näiteks on North Carolina korvpalliprogrammist tuule tiibadesse saanud Michael Jordan, Vince Carter, James Worthy ja Rasheed Wallace.

Jalgpallivõistkonna viimane suur edulugu jääb aastasse 1980, tänavu saavutati kuue võidu ja kuue kaotusega ACC konverentsis 17 võistkonna konkurentsis 12. koht.

Belichick võitis oma NFL-i karjääri jooksul peatreenerina 333 kohtumist, temast rohkem võite on üksnes Don Shulal (347).

