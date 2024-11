EM-i avapäev tõi Eesti kurlingunaiskonnale võidu ja kaotuse

Eesti naiskond Liisa Turmanni juhtimisel kaotas EM-i avakohtumise Ungari esindusele tulemusega 6:10. Neljanda vooru järel juhtisid eestlannad 4:3, kuid mängu murdepunkt toimus viiendas voorus, kui Eesti eksimuse tõttu viimasel viskel võitis vastane koguni viis punkti ning seis muutus Ungari kasuks 8:4. Paraku ei õnnestunud eestlannadel kaalukat vahet enam tagasi mänginda ning sel korral pidi Eesti tunnistama Ungari paremust.

Kapten Liisa Turmann kommenteeris, et hommikune kaotus oli naiskonnale raske. "Päev algas raske kaotusega hommikuses mängus, kuid suutsime pärast seda end koguda ja võita. Pärast konarlikku algust oleme selle võidu üle väga õnnelikud. Iga mäng on oluline ning ees ootab veel kohtumisi," ütles Turmann

EM-i teiseks vastaseks oli Leedu ning kohtumine lõppes Eesti võiduga 10:7. Esimeses voorus sundisid eestlannad Leedut leppima ühe punktiga ning vastasid omakorda teises kolme punkti võiduga. Kuigi edasine mäng oli tasavägine, oli Eesti mäng stabiilsem ning visete täpsus vastasest parem, mis tõi Eestile kindla võidu.

Järgmisena kohtub Eesti esindusnaiskond Rootsi esindusega, kellel on praegu kirjas kaks võitu.

Eesti naiskond mängib tugevaimas, A-divisjonis ehk Euroopa kümne tugevaima naiskonna seas. Eesti eesmärgiks on pääseda läbi EM-i maailmameistrivõistlustele ning selleks tuleb Eesti naistel jõuda kaheksa parima hulka. Mullu saavutas Eesti naiskond Euroopa meistrivõistlustel kuuenda koha, mis on Eesti kurlingu ajaloos seni parim tulemus.

Eesti kurlingunaiskonna koosseisus mängivad Euroopa meistrivõistlustel kapten Liisa Turmann, Kerli Laidsalu, Heili Grossmann ja Erika Tuvike. Võistkonna treener on norralane Magnus Nedregotten, kelle käe all on naiskond treeninud alates augustist.

Eesti meeskond mängib Euroopa meistrivõistluste B-divisjonis. Eesti esimeseks vastaseks oli Bulgaaria esindus, kelle üle saavutati tugev võit tulemusega 8:4. Päeva teises mängus pidid aga eestlased tunnistama Soome paremust tulemusega 6:4. Järgmisena kohtub meeskond Poola esindusega.

Eesti meeste esindus võistleb EM-il koosseisus kapten Eduard Veltsman, Mihhail Vlassov, Konstantin Dotsenko, Igor Dzendzeljuk ja Janis Kiziridi.