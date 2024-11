Eesti kurlingunaisi juhendav Norra tipp: mulle meeldib siinne kultuur

Kui täpselt aasta tagasi oli veel naiskonna kapten Marie Kaldvee, siis koostöös toonase treeneri soomlase Tomi Rantamäkiga tehti otsus, et olümpiasihti silmas pidades peaks Kaldvee pühenduma vaid segapaarismängule ja naiskonnas jagati rollid ümber.

Kapteniks sai Liisa Turmann ja viimaseks viskajaks Erika Tuvike. Just selliselt mängiti ka kevadisel MM-il Kanadas, kus naiskond teenis kaks matšivõitu.

"Tõsi on see, et olümpia kvalifikatsioonini on jäänud aasta, ehk ega meil väga aega eksperimenteerimiseks pole. See, kuidas Kanadas mängisime, tundus suhteliselt hea, see toimis, Liisa kaptenina oli väga hea. Otsustasime sellega edasi liikuda, et järgmise aasta detsembriks me oleks valmis," rääkis ERR-ile Tuvike.

"Kui sa oled kapten, teed otsustusi ning pead samal ajal viimast viskama, võib see närvi päris üles lüüa," tõdes Turmann. "Au Mariale, kes seda suutis mitu aastat teha. Mina ei ole selle jaoks võib-olla kõige pädevam, Erika on selle jaoks väga suurepärane inimene."

Sellest hooajast on naiskonna treener Norra tippmängija Magnus Nedregotten, kes segapaarismängus koos abikaasaga võitnud kaks olümpiamedalit ja kes praegugi meie esipaari otsene konkurent. See ei sega eestlastega koostöö tegemist.

"Esiteks on mul mängijatega siin Eestis väga head suhted. Oleme erinevatel võistlustel palju suhelnud ja meil on palju samasuguseid ideid," kinnitas Nedregotten. "Minu esimene tiitlivõistlus Eestis oli vist aastal 2015. Ma naudin siin käimist. Mulle meeldib siinne kultuur ja see, et mängijad on nii professionaalsed. Piiratud võimaluste juures tehakse nii head tööd. Ma lihtsalt soovisin neid aidata."

Eesti naiskonna esimesed muljed koostööst uue treeneriga on väga positiivsed. "Treeningutes on just hea selline treener, kes rõhub tehnilisele poolele ja mida Magnus ka teeb. Palju pisidetailidele orienteeritust. Võistlustel on äärmiselt oluline iga mängija toetamine, kuidas igas olukorras tema ego upitad, et ta oleks järgmises mängus valmis neid viskeid tegema," rääkis Tuvike. "Tihtipeale ei tule möödavisked sellest, et me ei oska seda teha, lihtsalt mingi hetk läheb pinge võib-olla nii suureks, et sa ei tule sellega toime ja nii viga tulebki. Magnus kindlasti täidab seda rolli suurepäraselt siiamaani."

"Seni oleme teinud väga head tööd. Meie koostöö algas suvel. Panime paika eesmärgid kogu perioodiks kuni olümpiamängudeni aastal 2026. Leppisime kokku teatud viisid, kuidas nende eesmärkideni jõuda. Praegu me järgime seda plaani ja loodetavasti on see hea plaan," kinnitas Nedregotten.

Euroopa meistrivõistlustel on Eesti naiskonna miinimumeesmärk pääs kaheksa parema hulka.