Topkin kasvanud huvist: enne Pariisi oli positiivselt tüütu olla

Nii vabariigi president Karis, kui ka paraolümpialased tõdesid, et Pariisi mängud olid just Eesti ühiskonnas märgilised. Esmakordselt olid Eesti sportlaste esitused paraolümpial kättesaadavad inimestele otseülekannetena, mis omakorda suurendas nii tähelepanu sportlastele kui rahva teadlikkust paraspordist.

"Võrreldes Tokyoga oli inimeste huvi meie tegemist vastu tunduvalt suurem," lausus Topkin ERR-ile. "Enne Pariisi minekut mul oli kõige positiivsemas mõttes parajalt tüütu olla."

"Ma ei saanud isegi toidupoes käia ilma, et inimesed küsiksid, et kuidas läheb ja mis mõtted on sellega. See on üliäge ja ma loodan, et see asi kasvab samamoodi."

Eesti paraolümpiakomitees käib juba töö Milano-Cortina d'Ampezzo ja Los Angelese paraolümpiamängude nimel.