MM-il hiilanud Kaldvee ja Lill tõusid maailma esinumbriteks

Kaldvee ja Lill juhivad sellest nädalast maailma edetabelit 206 punktiga. Eestlastele järgnevad norralased Kristin Skaslien - Magnus Nedregotten (188,8 p) ning kanadalased Laura Walker - Kirk Muyres (167,1 p).

Eesti paar on ka varem maailma edetabeli tipus olnud, esmakordselt tõusti liidriks möödunud aasta oktoobris.

Harri Lill sõnas, et edetabeli esikoht on mitme saavutuse peegeldus. "Tegime väga hea hooaja, mis kulmineerus MM-i hõbemedaliga. Tulemuse tõi siiski see, et me mängime maailmatasemel kurlingut ning MM-medal on sellele ere, kuid mitte ainus tõestus."

"Sellesse hooaega mahub näiteks nii Kanada suure slämmi turniiri võit kui ka mitmed MK-etapid Euroopas, kus oleme Mariega sel hooajal edukalt mänginud," lisas Lill.

Eesti paari järgmise hooaja sihtideks on edukas esinemine 2025. aasta MM-il ning Milano - Cortina d'Ampezzo olümpiapileti teenimine.

Segapaaride maailma edetabeliga saab pikemalt tutvuda siin.