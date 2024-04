Kaldvee ja Lill tulid kurlingu MM-il hõbedale

Kaldvee ja Lill teenisid Östersundis esimesest voorust punkti, aga kahe järgmise vooruga haarasid kodupubliku toetust nautinud rootslased 3:1 eduseisu.

Rootsi asus pärast viiendat vooru ka 5:2 juhtima, aga järgmises vähendasid eestlased vahe minimaalseks. Seitsmendast ja kaheksandast teenisid aga punkte taas Rootsi kurlingumängijad.

Kaldvee ja Lill tõid Eestile seega segapaaride kurlingu MM-ilt hõbemedali ja see tähistab Eesti täiskasvanute esimest tiitlivõistluste medalit. Varem olid nad kahel korral saanud viienda koha.

"Vastane mängis väga hästi ja meil paraku kõik visked ei õnnestunud, kuid me andsime hea lahingu ning oleme tulemuse üle õnnelikud, sõnas Kaldvee. Lille sõnul tegid nad hea võistluse ja on õnnelikud. "Meie peamine eesmärk oli teenida olümpiapunktid ning see sai täidetud. Oleme rahul."

Eestlased läbisid alagrupi kuue võidu ja kolme kaotusega ning said edasi tänu paremusele omavahelistes mängudes võrreldes konkurentidega.

Veerandfinaalis alistati aga Kanada 6:5 ja poolfinaalis tulemusega 8:6 ka Norra, kellele alagrupis kaotati.

Pronksimängus oli Norra parem Šveitsist 6:5.

2026. aasta taliolümpiamängudele pääseb kokku kümme kurlingupaari. Selle ja järgmise aasta segapaaride maailmameistrivõistluste koondtulemused selgitavad välja seitse võistkonda, kes võistlevad koos võõrustajamaa Itaaliaga.