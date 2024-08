Afganistani sportlane võitis paraolümpial ajaloolise medali

Vasaku käevarreta sündinud Khudadadi võitis Pariisis naiste kuni 47 kg kaaluklassis pronksmedali, alistades medalimatšis türklanna Ekinci Nurcihani.

Kolm aastat tagasi Tokyos esimese Afganistani naisena paraolümpiamängudel osalenud Khudadadi pühendas medalivõidu kodumaa naistele ja kõikidele pagulastele üle maailma.

"See oli sürreaalne hetk. Kui ma taipasin, et olen pronksmedali võitnud, siis hakkas minu süda puperdama. Ma olen nii palju läbi elanud, et siia jõuda. See medal on kõigi Afganistani naiste ja kõigi maailma pagulaste jaoks. Ma loodan, et ühel päeval tuleb minu kodumaal rahu," ütles Khudadadi.

"Selle medali tähtsust pole võimalik sõnadesse panna. Ma ei unusta seda päeva kunagi. Ma võitsin selle tänu publiku suurele toetusele," lisas ta.

Kuldmedali pälvis peruulanna Leonor Espinoza, kes sai finaalis jagu Usbekistani esindajast Ziyodakhon Isakovast. Teise pronksi teenis Tai sportlane Khwansuda Phuangkitcha.

Pagulaste koondis osaleb paraolümpiamängudel kolmandat korda. Lisaks Khudadadile ja tema kaasmaalasele Hadi Hassanzadale on Pariisi paraolümpial pagulaste koondises esindatud veel Kameruni, Iraani, Süüria ja Kolumbia sportlased.