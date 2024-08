Lipukandja Juursalu: mulle on öeldud, et olümpiat tuleb lihtsalt nautida

Laura-Liis Juursalu jaoks on Pariisi mängud esimesed, kuhu ta võistlejana vastu läheb. Nagu reedel selgus, koos ujuja Robin Liksoriga on tal ka lipukandja au.

"See oli väga lahe uudis, see tegi hästi rõõmsaks, ma ütlesin, et vau, see mulle küll meeldib," rõõmustas Juursalu.

Juunis haiguse tõttu ettevalmistusele tagasilöögi saanud Juursalu on sellest taastunud ja tunneb end heas vormis. "Mulle on endised tippsportlased öelnud, et kui sa sinna juba lähed, et siis sa pead lihtsalt nautima seda ümbrust, mis su ümber on. Võta täiesti mõnuga ja ära pabista. Nii suur töö on tehtud, lihtsalt mine võistle ära, ole ja naudi."

Ujuja Matz Topkini ettevalmistus on tema enda sõnul läinud väga hästi, selja taga on ka kaks pikemat treeninglaagrit. Topkinil on kogemus juba Tokyo mängudest olemas.

"Tokyo mängudega võrreldes on juba hästi suur vahe see, et nüüd on publik kohal. Tokyo mängud, mis toimusid koroonapandeemia ajal, olid põhimõtteliselt täiesti suletud. Sportlasi kellegagi kokku ei lubatud ja publikut meil ei olnud," meenutas Topkin.

"Olles nüüd vaadanud Pariisi olümpiat, eriti ujumises, kus ujumisareenil oli 5000 inimest, et see oli ikka pöörane, mis seal toimus. Ootan juba pikisilmi seda, mis seal toimuma hakkab."

Tokyo mängudel noppis Topkin 50 meetri seililiujumises kuuenda koha. Millised on ootused selleks korraks? "Ootus on ikkagi finaali jõuda. Ja finaalis, seal võib kõike juhtuda."

Pariisi paraolümpiamängud algavad 28. augustil ja lõppevad 8. septembril.