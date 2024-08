Taavi Viik: parimast on veel palju puudu

Mängu parimaks mängijaks valitud Flora poolkaitsja Vladislav Kreida tunnistas, et avapoolaja mängupilt oli kole. "Esimene poolaeg oli meie poolt kole, sest me ei saanud normaalselt pressi alt välja tulla. Pärnu oli energiat täis ja nad oskavad koduväljakul mängida. Neil on siin alati palju tahet," alustas Kreida.

"Teiseks poolajaks muutsime formatsiooni ja siis saime ilusti pressi alt välja tulla. Pärnu vajus sügavamale ja kohe poolaja alguses suutsime värava ära lüüa. Meil oli ka mitu momenti, et mäng kiiremini lõpetada, kuid täna jäid need momendid realiseerimata."

"Me ei olnud nii hea mentaliteediga valmis nagu eelmises mängus ja seda pidi meestele poolajal meelde tuletama," lisas Flora peatreener Taavi Viik. "Üritasime ka paari taktikalist nüanssi muuta. Tundub, et see mingil määral toimis."

Viik tõdes, et Floral jääb oma parimast veel palju puudu. "Kui kaks poolaega kokku panna, siis mängisid kaks võrdset meeskonda. Aga parimast on meil veel palju puudu. Olen korduvalt öelnud, et mina usun meie mängijatesse. Nad kohati näitavad seda [parimat]. Minu ülesanne on nad seda mängust mängu näitama panna."

Järgmisel nädalavahetusel võõrustab Flora 102. Tallinna derbis liidermeeskonda Tallinna Levadiat. "Treeningprotsess on meil täpselt samasugune. Kõik mängijad ju teavad kui suure mänguga on tegemist. Meie mängupilt tuleb veidi teistsugune kui täna, aga kõik muu on tavapärane."

Vapruse juhendaja Igor Prins nägi kaotusele vaatamata palju positiivset. "Flora ei näidanud teise poolaja alguses initsiatiivi, vaid meie lihtsalt ei saanud liikuma. Meil läks umbes 15 minutit aega kuni saime mängu sisse, aga paraku tekitasime selle aja jooksul endale olukorra, kus eksisime lahtimängul ja lubasime värava lüüa. Positiivne oli see, et saime ikkagi mängu sisse ja need olukorrad, mis me tekitasime, olid teravamad kui avapoolajal. Kokkuvõttes oli üle pika aja selline lõbus mäng, kus oli ikkagi mängu."

"Kaotus on kaotus, aga tegelikult peaksin kutte kiitma selle töö eest, mis nad kaitses tegid ja mõnusa entusiasmi eest. Eksimusi ikka tuleb, aga neid tuleb vältida ja ise ära lüüa. Selles suurt saladust ei ole."