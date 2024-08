Paraolümpiaküla rajamisel mõeldi eelkõige ligipääsetavusele

Sportlastele on paraolümpiakülla rajatud ka multifunktsionaalne treeninghall, polikliinik, palvealad ja anti-dopingukeskus. Küla disainil on eelkõige silmas peetud ligipääsetavust. Erinevalt varasematest paraolümpiaküladest vastavad kõik avalikud paigad, teed, kõnniteed ja ülekäigurajad standarditele, mis tagavad ligipääsetavuse ratastoolikasutajatele.

"Esimest korda ei pea me valima, milliseid sportlasi kuhu majutada, sest iga korter on täiesti ligipääsetav. Varem tuli ratastooliga kolleegiga valida õige korter ja tuba, sest me ei saanud igale poole minna. Siin nii ei ole. Sportlased saavad liikuda igale poole," kinnitas Para-OM-i integratsioonijuht Ludivine Munos.

Paraolümpiakülas on koostöös partneritega üles seatud keskus, kus saab hooldada ja parandada proteese, ratastoole ja ortoose. Keskusele oodatakse tõhusat kasutust.

"Üks olulisem osa paraolümpiast on ratastoolide, proteeside ja ortooside kasutus. Nendega võib ette tulla purunemisi või muid probleeme sobivusega mängude ajal. Seetõttu on olümpia ja paraolümpia koostööpartner püstitanud vastava paranduskeskuse, mis ehitatakse spetsiaalselt paraolümpiamängude ajaks külasse. Kogu paraolümpia jooksul tehakse umbes 2000 parandust, ehk 200 parandust päevas," sõnas Munos.

Paraolümpiamängud toimuvad 28. augustist 8. septembrini Pariisis. Paraolümpiatuli süüdatakse laupäeval Inglismaal, avamisest ja lõpetamisest teeb otseülekande ka ERR.