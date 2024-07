Levadiaga liitus Girona noortemeeskonna kapten

Girona U-19 võistkonnas kaptenipaela kandnud Bah saabus Eestisse 1. juulil ning tegi esimese trenni kaasa kohe järgmisel päeval. Guineast pärit 18-aastane ründaja hakkab Levadias kandma särki numbriga 8.

"Ma olen väga õnnelik ja põnevil, et saan alustada seda uut etappi. Ootan põnevusega, et mängida ja fännidele palju rõõmu pakkuda. Olen tänulik võimaluse eest ja olen kindel, et saavutame oma eesmärgid, võidame liiga ja läbime Konverentsiliiga eelringid," sõnas Bah Levadia pressiteate vahendusel.

"Meil on hea meel, et oleme leidnud endale järjekordse perspektiivika ja tahtmist täis noormängija Hispaania suurklubist. Pakume omalt poolt kõik, et mängijal oleks võimalik sulanduda ning areneda meie keskkonnas. Tere tulemast klubisse, Mousta!" ütles Andrei Leškin.

Bah võib oma debüüdi Levadia särgis teha juba 4. juulil, kui Premium liiga liider võõrustab Tallinna derbis FC Florat.