Kaldvee: meie jaoks on kõige olulisemad olümpiapunktid

Alagrupist edasi jõudnud Eesti alistas reedel kõigepealt veerandfinaalis Kanada ja seejärel poolfinaalis Norra duo. Finaalis tuli tunnistada Rootsi paari Isabella ja Rasmus Wrana 8:4 paremust. "Ma arvan, et see ei ole võib-olla kohale jõudnud. Isegi see poolfinaali võit ei jõudnud enne kohale, kui täna oli finaal," lausus Kaldvee ERR-ile.

"Väga-väga õnnelik selle tulemuse üle ja väga uhke kogu tiimi töö üle. Reaalne arusaamine tuleb võib-olla natuke hiljem, aga kindlasti ma väga hindan kogu tulemust, mis siiamaani oleme saavutanud ja olen väga-väga õnnelik selle üle."

"Ma hindan võib-olla kõige rohkem seda, et suutsime kogu turniiri hoida kogu turniiri Harriga kahekesi jääl seda, mida oleme aastaid harjutanud, õppinud, üritanud lihvida ja paremaks saada," jätkas ta. "Et suutsime kõike nii hästi koos hoida ja kogu aeg oma vigadest õppida ja paremini teha. Samal ajal hoida stabiilselt enda head dünaamikat ja tiimitööd."

"Vahet ei ole, mis olukord oli, kas ühel või teisel ei tulnud midagi välja - me mõlemad jäime rahulikuks, panime edasi. Vaatasime seda suurt pikka teed, mis meil on, ja jooksime kahekesi edasi. Teadsime, et kui hästi teeme ja tegutseme nagu vaja, siis tuleb ka tulemus."

Kaldvee sõnul oli neil medalist veelgi tähtsam olümpia kvalifikatsioonipunktide hulk. "Ma arvan, et meie jaoks on kõige olulisemad olümpiapunktid. MM-i tulemus... ma ei taha öelda, et see on teisejärguline, aga tulime ikkagi saama nii palju punkte kui võimalik. Hõbemedal on selle juures väga ilus boonus," sõnas ta.

"Koos hõbemedaliga tulevad suurepärased olümpiapunktid, mis aitavad meid kõvasti olümpiatäitumisele kaasa. Medal on väga-väga väärtuslik Eesti kurlingule, sest MM-i medalit meil ju siiani pole olnud. Seega suurepärane tunne see medal koju viia."

Samuti kaasneb olümpiaala MM-i medalivõiduga tõusmine Eesti olümpiakomitee A-kategooria sportlasteks, mis tähendavad senisest suuremaid toetusrahasid. "A-kategooria toetus on äge boonus ja aitab kindlasti kaasa," ütles Kaldvee.

"Kuna seegi aasta B-kategooriaga kõikide hindade tõusu ja tugevate turniiridega, kus oleme osalenud.... võib-olla ei ole nii lihtne hakkama saada nagu viis aastat tagasi. Kindlasti aitab see meil võistlustel käia, kvaliteeti tõsta ja võib-olla veel paremaid ettevalmistusturniire teha."