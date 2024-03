Norbert Hurt: hea, et meeskond mängis küpsemalt

Pikalt vigastuspausilt naasnud Markus Soomets viis Flora 25. minutil juhtima ja avapoolaja üleminutitel suurendas Mark Anders Lepik edu.

"Tänane mäng oli... mitte taasavastamine, aga mulle oli tõesti väga hea olla," lausus Soomets ERR-ile. "Kui kõndisin läbi tunneli ja see Premium liiga hümn käis. See on kodune ja õige."

"Mul on väga hea meel, et tulin sellise energia ja väravaga, mida ma tihtipeale teadupärast ei löö. Tundsin end õiges kohas ja mul on hea meel, et meeskond 2:0 võitis."

Flora peatreener Norbert Hurda sõnul oli mängu algus rabe. "Võib-olla liialt kiirustades mängisime palli ette. Need käigud olid olemas küll. Keskelt ei pakutud piisavalt toetust," sõnas ta.

"Aga teine poolaeg saime mängu rohkem oma kontrolli alla. Kaitses oli näha, et ei hakanud liigseid riske võtma, ei olnud vaja nii palju pressida."

Superkarikamängus Narva Transiga oli tal meeskonnale etteheiteid. "Need asjad käisime küll läbi. Sellist lohakust ei tohi olla nagu Narva mängu poolaja alguses ja lõpus. Kui ka on kastis lahtised pallid, siis tuleb hoida pea külm ja mitte kiirustada. Hea, et meeskond mängis küpsemalt," jäi Hurt rahule.

Esimest hooaega kõrgliigas mängiva Nõmme Unitedi peatreeneri Jani Sarajärvi sõnul oli neil tugeva vastase üle hea meel. "Väga hea, et alustasime tugeva vastasega. Nüüd tunneme tipptaset," lausus soomlane.

"Panime üsna hästi vastu, aga mingitel hetkedel langes meie mängutase ja see tekitas probleeme. Üldiselt olen poiste üle uhke, sest võitlesime ja oleme siin liigas võistlemas, mitte üksnes osalemas."