Premium liiga eelvaade | Eksperdid on tiitlisoosikus ühel meelel

Koduse jalgpalli kõrgliiga 2023. aasta oli viimaste aastakümnete tasavägiseim, paljude arvates ka põnevaim. Kõlas arvamus, et see tähistab meie jalgpalliliiga jaoks uut ajastut. Kas see ka päriselt nii on, näitavad aga tulemused.

Tänavune hooaeg tuleb veidi teistmoodi kui varasemad, sest Eesti tippklubide omavahelisi kontrollmänge on suuresti asendanud Liivimaa taliliiga mõõduvõtud Läti meeskondadega. Mida neist mängudest arvata ja järeldada? Räägib Eesti juhtiva jalgpalliportaali Soccernet.ee peatoimetaja Kasper Elissaar.

"Liivimaa taliliiga on Eesti klubide jaoks väga positiivne olnud. Teistmoodi vastased, teistmoodi mängud ja nad on pidanud kohanema täiesti uutmoodi olude ja tingimustega. Eesti klubid tunnevad üksteist läbi ja lõhki, aga kui sulle tuleb vastu täiesti võõras Läti sats, kellest sa ei tea mitte midagi, siis ühest küljest paneb see sind ennast ootamatusteks valmis ja teisalt on teistsugune väljakutse.

Mida Liivimaa taliliiga on veel näidanud ja natukene murenoote tekitanud, et kas Eesti ja Läti klubide tasemevahe on tõesti sedavõrd suur? Eesti klubidel tuli seal mitu ootamatut kaotust. Samas need Läti klubid, kellele kaotati, nemad on suutnud ka Eesti klubidele alla jääda. Eks see taliliiga on kõigest ettevalmistus, aga see on klubidele väga värskendavalt mõjunud. Klubide jaoks on ehk kõige olulisem nüanss see, et talvega on saadud mentaalne värskus, sest mängiti teistsuguste vastastega. Sa ei lähe hooajale vastu kerge tülpimuse pealt," selgitas Elissaar.

Eesti meister Flora alistas taliliiga avamängus mulluse Läti meistriliiga viienda meeskonna FK Liepaja. Autor/allikas: FK Liepaja

Aga põikame esmalt veelkord tagasi aastasse 2023. Väga selgelt eristusid teistest kaks tiitlinõudlejat: oma 15. meistritiitli võitnud FC Flora ja ihaldatud trofeest kahe punkti kaugusele jäänud FCI Levadia.

Kõneainet on tänavuse hooaja eel pakkunud mõlemad, aga eelkõige Flora. Kuue aastaga neli meistritiitlit võitnud peatreener Jürgen Henn jättis hüvasti, erinevatel põhjustel lahkusid ka koondislased Ken Kallaste, Henrik Pürg, Maikel Lilander, Martin Miller ja Henrik Ojamaa. Sarnase kaliibriga mängijaid pole asemele toodud, tehtud on hoopis jõuline noorenduskuur.

Esmalt saab sõna Eesti U-19 koondise peatreener ja veel mullu Floras Henni kõrval abitreenerina töötanud Joel Indermitte. "Floral on 13 kuni 15 mängijat samad. Nad on suutelised tiitli eest mängima. Küsimus on pigem selles, et kui vigastused tulevad, kas noored suudavad kiirelt kohaneda või järgmise sammu teha. Muidugi on küsimärgi all ka treeneritetiim, kuidas nemad selles kõiges hakkama saavad ja milliseid valikuid tehakse," ütles Indermitte.

Jürgen Henn võitis Flora peatreenerina neli Eesti meistritiitlit Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Indermittele sekundeerib jalgpallifänn ja Tribüüni taskuhäälingu "4-4-2" saatejuht Mario Tromp. "Kui varasemalt oleme rääkinud Florast kui selgest tiitlifavoriidist, siis see pilt on nüüdseks muutunud, aga mitte oluliselt. Floras on Eesti mõistes väga heal tasemel mängijad. Noored, kes on sinna toodud, on Eesti jalgpalli ringkondades teada-tuntud talendid, kellest nii mõnigi võib hakata väga säravalt mängima. Kui Flora puhul räägime filosoofiast, siis viimased aastad on näidanud, et neil ei ole neil profiile olnud. Ilmselt on neil esimesel aastal keeruline tiitlimängu sekkuda, aga usun, et pikas plaanis saab Flora tugevama meeskonna kui oli eelmisel aastal," hindas Tromp.

Flora suur konkurent FCI Levadia on kahe hooaja vahel muutunud vähem. Koosseis on pigem läinud tugevamaks, samuti räägib Levadia kasuks ettevalmistus – kohalikest kontrollmängudest põhimõtteliselt loobuti ja veebruaris harjutati pikalt hoopis Hispaania päikese all. Veelkord Mario Tromp ja Kasper Elissaar.

"Minu jaoks on Levadia tiitlimängus favoriit number üks. Kui samal ajal möödunud aastal oli neil üsnagi tormilised hetked ja nii mõnigi arvas, et äkki nad ei sekku isegi medalimängu, siis nüüd on meeskond teist aastat järjest koos ja teistega võrreldes kõige rohkem tiitliks valmis meeskond. Minu jaoks oleks üllatus, kui Levadia meistriks ei tule," märkis Tromp.

"See, mis Levadial Hispaanias toimus, oli ikkagi ju suurepärane. Nad mängisid seal väga heade vastastega palju mänge ja said palju koormust. Kindlasti annab selline koosolemine meeskonnavaimule väga palju juurde. Ja kui mõelda selle peale, kes on hooaja eel kõige tugevamaid mänge saanud, siis kindlasti on selleks meeskonnaks Levadia. Nad mängisid seal Ukraina kõrgliiga liidriga ja Hispaania esiliiga klubidega," lisas Elissaar.

Tallinna FCI Levadia treeninglaagris Hispaanias Autor/allikas: Tallinna FCI Levadia

Meie eksperdid usuvad, et kahe suure heitlusesse võiks tänavu sekkuda hoopis Paide Linnameeskond. Klubi president Veiko Veskimäe ütles sügisel, et kolme aasta vaates loodetakse kerkida võistkonnaks, kes suudaks regulaarselt konkureerida Eesti meistritiitlile. Indermitte ja Tromp nõustuvad ka Paide võimaliku kitsaskoha asjus.

"Paidel on sügavust tulnud juurde, mis on ühel tiitlivõistkonnal ülioluline. Neil on kogenud mängijaid, võitjamentaliteediga mängijaid, et selliste meeste nagu Henrik Ojamaa lisandumine annab võistkonnale väga palju juurde. Paide puhul on väljakutse see, et nende treeneritetiim järgib väga kindlat mängujoonist. Aga kas see mängujoonis kajastub ka tulemustest ja väravates," küsib Indermitte.

"Paide treener Ivan Stojkovic saab nüüd esimest korda hooaja ettevalmistust oma plaanide järgi teha. Ta on öelnud, et on väga tugevalt Roberto De Zerbi (Inglismaa kõrgliigaklubi Brighton & Hove Albioni peatreener - toim) jäljendaja. Kui me vaatame Eesti ja Inglismaa kõrgliiga mängijate individuaalset kvaliteeti, siis on see parajalt erinev. Eks näis, kuidas Eesti mängijad kohanevad selle väga nõudliku mängufilosoofiaga," lisas Tromp.

Millise on aga seni olnud talve kõige märgilisemad või olulisemad üleminekud Premium liigas? "Väga suuri pauke ei ole olnud. Eesti mängijate puhul on kõige rohkem kõneainet pakkunud Henrik Ojamaa üleminek Florast Paidesse. Ma arvan, et see on kõige märgilisem üleminek, aga kas ka kõige suurema mõjuga mängu tulemustele? Selles ma julgen veidi kahelda," sõnas Tromp.

Henrik Ojamaa vahetas Flora särgi Paide vastu Autor/allikas: Albert Kerstna

Alati kerkib esile ka mõni uus nimi. Kellelt sel hooajal läbimurret oodata võiks? "Eelkõige võiks seda oodata Florast, kas sealt mõni noormees suudab ennast pilti mängida. Eelmine aasta nägime Robert Veeringut, aga ka Tony Varjundil on võimalus läbi murda. Levadial selliseid mängijaid pigem ei ole. Paides on Patrik Kristalist palju räägitud, aga kas teda usaldatakse ka tähtsates mängudes? See on natukene treenerite teha, kas noored saavad oma võimaluse või mitte," lausus Indermitte.

Lõpetuseks kõige raskem, aga ühtlasi kõige lihtsam küsimus, milles kõik kolm – Soccernet.ee peatoimetaja Kasper Elissaar, Eesti U-19 koondise peatreener Joel Indermitte ja taskuhäälingu "4-4-2" saatejuht Mario Tromp on sisuliselt ühel meelel. 2024. aasta Eesti meister on FCI Levadia.

"Florakana tahaksin öelda Flora, aga kui vastata ausalt, siis hetkel tundub, et Levadia on teistest grammi võrra paremas seisus," selgitas Indermitte.

Eks siis novembris näeme, kas meie ekspertide ennustus tabas täppi. Premium liiga hooaeg algab 1. märtsil, kui kohtuvad valitsev meister Flora ja uustulnuk Nõmme United.