Nõmme Unitedi peatreener: me ei ole siin ainult selleks, et vaadata ja osaleda

Premium liiga avamängus võõrustab tiitlikaitsja Flora reede õhtul liiga uustulnukat, möödunud aasta esiliiga võitjat Nõmme Unitedit, kes teeb tippseltskonnas oma debüüdi. Soomlasest peatreeneri Jani Sarajärvi sõnul ollakse hooajaks täiesti valmis.

"Kogu klubis valitseb mõnus elevus. Oleme ju liigas uustulnukad ja natuke on ootusärevust - kuidas siis ikkagi on kõrgliigas mängida? Eks homme saame näha. Aga ma tahaksin rõhutada, et me ei ole siin ainult selleks, et vaadata ja osaleda. Me tahame ka päriselt võistelda," rääkis Unitedi juhendaja.

Floral on selja taga juba superkarikamäng, seetõttu on nende hooaeg juba justkui avalöögi saanud. Sellegipoolest, reedel algab kõik nullist ja tiitlikaitsjal, kes kindlustas võidu eelmisel hooajal alles viimase kohtumisega, on uue, noorenduskuuri läbinud meeskonnaga palju tõestamist. Kui hästi uus tiim kokku mängib?

"Nii hästi, kui ta mängida saab kokku. Noored on hästi tulnud ja sulandunud meeskonda ja me oleme nad hästi vastu võtnud ka. Me lähme ikka võidu peale välja. Loodetavasti me hoiame hästi palli ja teeme kõik selleks, et võit tuleks koju," sõnas Flora kaitsja Kristo Hussar.

Hooaja avamängust teeb reede õhtul algusega kell 18.50 otseülekande ka ETV2.