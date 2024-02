Eesti paralümpiakomitee loodab Pariisi saata kuus või seitse sportlast

Pisut rohkem kui poole aasta pärast , 28. augustil Pariisis algavatel paraloümpiamängudel näeks Eesti paralümpiakomitee ideaalis osalemas kuut-seitset meie sportlast, kellest osad on juba koha kindlustanud.

"Tänaseks on kvalifikatsiooni A-normi täitnud kaks ujujat, Matz Topkin ja Robin Liksor, lisaks ujujatest veel Susannah Kaul, kellel on B-norm täidetud, aga võimalik kindlasti ka paraolümpiamängudele jõuda," selgitas ERR-ile paralümpiakomitee spordidirektor Laura Rogenbaum. "Normitäitjatest on meil veel kettaheitja Egert Jõesaar, kellel on see juba tehtud ja kindlasti on võimalik veel triatleedil ja ratturitel koguda MK-sarja punkte."

Punktide kogumine kestab kuni juulikuuni. Enne mängude algust on mitmel alal, sealhulgas ka kergejõustikus aset leidmas veel ka tiitlivõistlused, kus saab samuti veel olümpiapääsmeid lunastada. Pariisi paraolümpial jagatakse 22 spordialal välja 549 medalikomplekti. Eesti viimane medal jääb 2008. aastasse, Tokyo mängudel oli meie edukaim kuuenda koha saanud Matz Topkin. Pariisi paraolümpia astub juba tavaolümpiaga väga ühte sammu.

"Nüüd on juba paraolümpiamängud olümpiamängudega väga võrdseks tehtud, toimuvad samades asukohtades; avatseremoonia, lõputseremoonia: kõik on võrdselt, maskotid isegi samasugused sel aastal, selle üle on meil väga hea meel," kinnitas Rogenbaum.