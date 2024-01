Koondis jäi Balti turniiriga rahule: suutsime mängida väga agressiivselt

Eelmisel nädalal sai käsipallikoondis Balti mere turniiril kõva mängupraktikat, laupäeval tõmmati koondisenädalale joon alla omavahelise kontrollmänguga, kus põhikoondis kohtus noorte rivistusega. Kuna see on enne märtsikuiseid Ukrainaga peetavaid MM-valikmänge viimane kord koondisel koos olla, sai Martin Noodla platsil oma ideid katsetada ja näha, kuidas need praktikas toimima saada.

"Proovime aktiivsemalt kaitsesse saada, veidi kõrgemal. Kui me läheme Ukraina vastu mängima, ei ole meil kuus-nulliga väga midagi teha, sest sealt tulevad mingid suured vennad ja vajutavad lihtsalt ära, aga Lätis me suutsime väga agressiivset mängu mängida. Üldiselt oleme kogu mängu veidi kiiremaks saanud," tõdes Noodla.

Päris kogu koosseis osaleda ei saanud, aga üldjoontes on Noodlal pilt selge, keda märtsikuus kasutada, sest rohkem koondis enne Ukraina mänge kokku ei saa. Kuid Noodla sõnul näitas Läti turniir, kus võeti võidud Soome ja Läti üle ning viigistati Leeduga, et ilma pikema ettevalmistuseta suudeti kohe esimesest minutist head mängu näidata ja ei olnud vaja pikalt kohaneda.

"Jah, otseselt tegelikult laagrit ei olnud, olid ainult mängud, läksime otse mängudele ja hästi mängisime. Agressiivselt kaitses, mis oli kohati isegi väga hea, mingid asjad on veel kokku vaja rääkida, aga ei - väga hea oli, tempot tegime, noored jaksavad rapsida küll seal, päris hea nägi kohati välja," rääkis koondise paremsisemine Dener Jaanimaa.

Järelkasvukoondisest ja teistest noormängijatest on Audenteses noori treenival Noodlal väga hea ülevaade. Kuigi koondise põhituumikust mängib praegugi enamik välisklubides, tasuks ka noortel sihte selles suunas seada, et arengukõverat ülespoole suunata.

"Kvaliteetsemat asjalikku trenni, mingisugused väiksed arengud, mängija oma sisemine motivatsioon, veidi nahaalsust, ja veidi õnne, et mitu asja kokku ja loodetavasti on mängijatel huvi ise areneda. See on eeskätt kõige taga," ütles Noodla.

Eesti koondis mängib MM-valikmängu Ukrainaga 13. märtsil kodus ja 17. märtsil Leedus Alytuses.