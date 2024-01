Käsipallikoondise tegevus jätkub laagriga: üritame jätkata väikeste sammudega

Nii meeste kui ka noortekoondise eelmise aasta lõpp kulges edukalt, kui nooremad võitsid Tartus oma vanuse Balti mere karika Soome ja Leedu ees. Täiskasvanud jäid Lätis, kus olid eelnevalt mainitud riikidele lisandunud ka võõrustajad, teisele kohale, kaotades vaid ühe punkti viigimängus Leedu vastu.

"Panime omale turniiril eesmärgiks katsetada aktiivsemat kaitset ning selle pealt häid poolkiire otsuseid teha ning võib öelda, et sellega me saime ka hakkama. Oli hetki, kus olime ägedalt agressiivsed ühel pool ning leidsime ka teises otsas kiirelt õiged lahendused. Natukene jäime kohati Soome vastu realiseerimisel hätta ning olime natukene uimased, kuid kokkuvõttes saab mägudega rahule jääda," alustas Balti mere karika esituste analüüsimisega meeste koondise peatreener Martin Noodla.

"Kuigi ehk suuremalt kedagi eraldi välja tuua ei tahaks, siis jäin väga rahule Dener Jaanimaa rünnakukindlusega ning sellega, kuidas Aleksander Pertelson meie koosseisu lülitus. Aga kokkuvõttes said kõik siiski nendele antud ülesannete täitmisega hästi hakkama," jätkas 43-aastane juhendaja.

Eesti meeste koondise suuremad sihid on juba märtsi peal, kus kohtutakse maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooni teises ringis Ukrainaga. Selle jaoks peetakse tuleval nädalavahetusel treeningud ning sõpruskohtumine 2004. aastal sündinud noormeeste koondisega. "Ega me suuri muudatusi tegema ei lähe ning liiga palju eesmärke endale ei sea. Üritame mõned olukorrad läbi teha, mille kohta Lätist materjal olemas on," rääkis Noodla.

"Üritame jätkata nagu seni, lisades koguaeg väikseid detaile, mida saab paremaks teha. Näiteks kahe joonega mängu ja ikka veel poolkiireid parandada. Markus Viitkar on seekord meil juures, loodetavasti märtsis tuleb veel paar meest lisaks ning sellise koosseisuga siis edasipääsu eest võitlema lähemegi," lõpetas koos Janar Mägiga koondist vedav endine mängija.

Meeste koondise laagris osalevad mängijad:

Tanel Kütt, Dener Jaanimaa, David Mamporia, Aleksander Pertelson, Artur Morgenson, Armis Priskus, Otto Karl Kont, Mathias Rebane, Simon Drõgin, Kermo Saksing, Mihkel Lõpp, Ott Varik, Sigmar Seermann, Tõnis Kase, Markus Viitkar

Noormeeste U-20 laagrisse kutsutud mängijad:

Karl Kòverik, Keret Kippari, Hendrik Koks, Urmas Ròuk, Karl Markus Kannel, Arno Vare, Ilja Kosmirak, Marcus Ràttel, Alvar Soikka, Aaron Leppik, Hugo Liiv, Aron Saarna, Andero Viljus, Madis Valk, Georg Gustav Kont, Joonas Vassiljev, Karl Kramm