Premium liiga lõppvooru teenindab tavapärasest rohkem videokohtunikke

Sel nädalavahetusel jõuab lõpusirgele tänavune Premium liiga hooaeg, kui peetakse viimase vooru kohtumisi. Laupäeval toimub sama algusajaga neli kohtumist, mistõttu on tavapärase kolme asemel ametis neli videokohtunike birgaadi.

Sel hooajal esmakordselt ametis olevate videokohtunike jaoks on A. Le Coq Arenale ehitatud videokohtunike ruum, kust on teenindatud kõiki senipeetud kohtumisi. Möödunud aasta lõpus valminud keskus võimaldab samaaegselt teenindada kõige rohkem kolme kohtumist, ent tulenevalt ausa mängu põhimõtetest toimub laupäeval, 11. novembril samaaegselt neli vastasseisu. Et kõigiks neljaks kohtumiseks oleksid tagatud videokohtunikele sobivad töötingimused, saabub mängupäevaks Tallinnasse videokohtuniku tehnikaga buss, mis sisaldab kogu mängu teenindamiseks vajalikku varustust.

"Kuna viimases voorus võib korraga toimuda kuni viis kohtumist, siis valmistusime videokohtunike tehnilise võimekuse tõstmiseks juba päris varakult. Arutlusel olid erinevad variandid, millest parimaks osutus A. Le Coq Arena jalgpallikeskusega juba tuttava Hawk-Eye bussi kohale toomine viimaseks vooruks," selgitas Eesti Jalgpalli Liidu liigade arendusosakonna juhataja Veiko Soo. Lisavõimekuse loova videokohtuniku bussiga teenindatakse Flora ja Kalju vahelist kohtumist, mis peetakse Sportland Arenal. "Sama tehnikaga töötavad videokohtunikud ka Eesti meeste koondise viimases kodumängus, mis peetakse Austria vastu 16. novembril," lisas Soo.

Premium liiga juhendi järgi tuleb ausa mängu põhimõtetest lähtudes viimases mänguvoorus alustada kõiki mänge samal päeval ja kellaajal, välja arvatud juhul, kui viimase vooru tulemused ei mõjuta võistkondade paremusjärjestust. Kuna Tartu JK Tammeka ja Harju JK Laagri omavaheline mäng mõjutab vaid nende kahe võistkonna kohta tabelis, siis peetakse see päev varem, 10. novembril.