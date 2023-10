Premium liiga mäng peatati kohtuniku solvamise tõttu

Peakohtunik Jagnar Jakobson, keda toetasid abikohtunikud Tauno Rämson ja Sten Klaasen, peatas reedese mängu, kui tablool oli 64:20, vahendab Soccernet.ee.

Kohtunikud pidasid isekeskis aru, mõni hetk hiljem käis nendega vestlemas ka mängu korraldusjuht Tarmo Tõnismann. Temalt jõudis info staadioni teadustajale, kes edastas peaaegu viieminutilise pausi järel tribüünidele, et kohtunike suunas ebatsensuursete väljendite kasutamine on rangelt keelatud.

Mängujärgsetes intervjuudes kinnitas Tammeka väravavaht Richard Aland, et seisaku põhjuseks olid kohtunike suunas tehtud kommentaarid. "Kohtunikku oli solvatud tribüünilt. Ma ei tea, kuhu me liigume siin, lumehelbeühiskonna poole või? See on ju jalgpall, see on emotsioon, rahvas avaldabki oma arvamust. Ma ei tea, kas seda tuleks nii hinge võtta? Segane värk," kommenteeris ta Soccernet TV ülekandes.