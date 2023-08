Tristan Koskor: see ei ole lihtne, kui tuleb jälle uue treeneriga harjuda

Narva Transi hooaeg on siiani käinud üles alla ja ei ole olnud kerge. "Eks see ole jalgpalluri karjääri üks osa, et kõige pealt vaadatakse treenerile otsa ja siis alles mängijale. Ei saa korraga tervet meeskonda ümber vahetada, et kergem on treener välja vahetada. Ega see lihtne ei ole, kui tuleb jälle uue treeneriga harjuda," kommenteeris Koskor meeskonna keerulist hooaega.

Usk on Tristan Koskoril olemas, et viimane kolmandik hooajast läheks stabiilsemalt. "Tahaks loota, et läheb stabiilsemaks, ma arvan, et need suvised täiendused on meile väga kõvasti juurde andnud. Ei taha midagi ära sõnuda, aga tahaks loota, et siit läheb edasi ülesmäge," ütles Koskor.