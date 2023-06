Vaprus pani kaotusteseeriale punkti dramaatilise võiduga

Kaitsja Uku Kõrre võimas kauglöök ligi 30 meetrilt viis külalismeeskonna Tamme staadionil 345 pealtvaataja ees 12. minutil juhtima, juba kolm minutit hiljem viigistas skoori Artur Uljanov.

60. minutil tõi Kevin Mätase pealöök tabloole Tammeka 2:1 edu, aga mängu lõpp kuulus Pärnule: 81. minutil kanti Herman Pedmansoni nimele omavärav ning Kristjan Kask tõi kohtumise viimasel minutil Vaprusele kolm võidupunkti.

Kolm eelmist mängu kaotanud Pärnu tõusis 25 punktiga tabelis kolmandale kohale, kuid neist võivad mööduda mängu vähem pidanud Tallinna Kalev ja Nõmme Kalju. Tammeka on 16 silmaga eelviimasel kohal.

Võidupõua lõpetas teisipäeval ka FC Kuressaare, kes oli koduväljakul 3:0 üle Narva Transist. 11. minutil viis kodumeeskonna juhtima Artjom Jermatšenko, 49. minutil suurendas edu Karl Rudolf Õigus ning kuus minutit hiljem Mattias Männilaan. Saare meeskonnal on 17 mänguga koos 21 punkti, mängu enam pidanud Transil kaks silma vähem. Tabelis annab see vastavalt kuuenda ja seitsmenda koha.