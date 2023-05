Zenjovi kaheksanda minuti värav tõi Florale Narvas võidu

103 pealtvaataja ees lõi juba kaheksandal minutil kohtumise ainsa värava Eesti koondise ründaja Sergei Zenjov.

Flora on 14 mänguga kogunud 35 punkti, teisel kohal oleval Levadial on ühe vähem peetud mängu juures 30 silma. Kolmapäeval sõidab Levadia külla Pärnu Vaprusele. Neli viimast mängu kaotanud Trans on tabelis kümne punktiga kaheksas.

Teisipäeval mängivad Premium liigas veel Harju JK Laagri ja FC Kuressaare.