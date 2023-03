Patrail enne mängu Iisraeliga: kõik on meie enda kätes

Eesti meeste käsipallikoondis jätkab neljapäeval EM-valiksarja kodus Iisraeli vastu, kes on sarnaselt Eestile kaks esimest kohtumist kaotanud. Pärast pausi on tagasi koondise juures Saksamaal palliv Mait Patrail.

"Eks see ole ikka harjumuspärane. Alati on rõõm koondise eest mängida. Hästi palju on noori, uus nägusid koondise juures. See on ainuke, mis on uus," lausus Hamm-Westfaleni klubi mängumees ERR-ile.

Saksamaa kõrgliigas on tema meeskond viimasel kohal. "Tabeli järgi meil väga hästi ei lähe, aga ise tunnen end päris heas vormis," sõnas Patrail.

"Kahjuks olen viimased mängud rohkem joonel mänginud. Eks paistab, kus siin mängin. Kaitses olen alati 60 minutit mänginud ja nüüd rünnakul 30-40 minutit mänginud. Tagamängija positsioonil pole enam viimased paar kuud olnud."

Iisraeli vastu on Patraili sõnul kõik võimalik. "Ma usun, et poisid tahavad ja ma ise ka tahan võita. Kindlasti on Iisraeli vastu suuremad võimalused, kui näiteks Tšehhi või Islandi vastu. Ma arvan, et kõik on meie enda kätes," lausus ta.

"Kui saame kaitse pidama ja rünnakul oma asjad ära teeme, siis on kõik võimalik. Ma hästi palju videot ei ole näinud, aga mul on endal klubis üks mängija ja Bundesligas veel paar mängijat - eks neid natuke tean. Nad ei ole paremad kui meie - kõik on võimalik."

Pärast neljapäevast kohtumist Kalevi spordihallis mängitakse sama vastasega pühapäeval ka võõrsil.