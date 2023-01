Premium liiga valmistub VAR-iks, pool koolitust on läbitud

Paari kuu pärast algaval jalgpalli Eesti meistrivõistluste uuel hooajal on kõikidel Premium liiga mängudel ametis video- ja abivideokohtunikud. Kohtunike koolitus kestab neli kuud ja pool sellest on läbitud.

2023. aastal määratakse kõigile Premium liiga mängudele video- ja abivideokohtunik, kes hakkavad tööle Tallinnas A Le Coq Arenal spetsiaalselt selleks välja ehitatud videokohtunike ruumis. Samaaegselt saab teenindada kolme mängu.

"Kui ma ei eksi, siis ainult viis riiki Euroopas ei ole VAR-i koolitusega alustanud. Tegelikult oleme juba viimaste seas kahjuks," sõnas väljakukohtunik ja tulevane videokohtunik Juri Frischer ERR-ile.

"Aga hea, et oleme alustanud ja tänapäeval VAR-ita jalgpalli mängu teha on... ebaloomulik juba nüüd. Jalgpall on keerulisemaks läinud, kiirused on suuremad ja inimsilm ehk ei märkagi kõiki neid asju, mida peaks võtma."

Väljaõppe maht on üle 60 tunni, mille jooksul toimuvad loengud, viiakse läbi teoreetilised ja praktilised ülesanded, süsteemi katsetatakse täna alanud taliturniiril.

"Meil lähevad vaatluse alla kõik penaltiolukorrad ehk nii simulatsioonid, mitte antud kui ka valesti antud penaltid, kõik punase kaardi olukorrad ehk viimase lootuse vead või rasked vead," loetles kohtunik ja koolitaja Kristo Tohver.

"Kolmandaks kõik väravad ehk võimalikud suluseisu või veaolukorrad. Ja neljandaks, kui on eksitud ehk valele mängijale on antud kollane kaart. Videokohtuniku töö on nagu kohtusüsteemis õigusemõistja töö. Et saad sekkuda ainult juhul, kui sul on sada protsenti tõestus, et asjad on valesti."

Frischeri sõnul on väljakul tunnetus parem. "Siin VAR ja istuda ekraani taga... oled väga teises olukorras. Pulss ei ole kõrge ja pead nagu kõike kahtlustama. Ja pead kõiki asju üle vaatama erinevate kaameranurkade alt. Väljakul oled harjunud ainult ühe kaameranurgaga - oma nägemisega."

Koolituse järel saavad video- ja abivideokohtuniku litsentsi 25 õigusemõistjat, kes kõik on teenindanud Eestis liigamänge kas väljakukohtunikuna või abikohtunikuna. Nagu maailma ja Euroopa praktika näitab, toimub edaspidi spetsialiseerumine, aga praegu tuleb olla mõlemas ametis.

"Hetkel näen ennast ikkagi väljakukohtunikuna rohkem, sest tervis lubab ja vanus ka, aga mida aasta edasi, siis liigun ilmselt rohkem siia soojemasse ruumi," lausus Frischer.

Tohver ütles, et koolitus on käinud poolteist kuud ja progress on silmaga nähtav. "Nad on tõeliselt tublid," kiitis ta. "Ma olen väga positiivne märtsi alguse osas. Aga kindlasti midagi läheb nihu ka - see on selline paratamatus."

Premium liiga hooaeg algab kolmandal märtsil.