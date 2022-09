Legioni peatreener Belov: kaotasime mängu, kuna lasime kaks rumalat väravat

"Kõik hästi, kõik läks nii nagu plaanisime. Nad on tugevad vastased ja meil on nendega raske mängida ega olnud üldse lihtne," ütles parima mängija auhinna saanud Denys Dedechko.

Legioni meeskonna ründaja sõnul ei peegelda skoor mänguseisu.

"Näha oli, et me olime viiese liiniga ees ja kontra-kontra otsa. Ei saanud absoluutselt mehi ära jagatud. See tundus Narvale treeningmänguna. Mäng ei peegelda 6:1 seisu," ütles Legioni meeskonna ründaja Markus Vaherna.

Legioni peatreeneri Denis Belovi sõnul kaotasid nad mängu nende kahe esimese rumala värava pärast

"Ei olnud midagi rasket. Alguses andsime teadlikult initsiatiivi ära. Pärast võtsime enda peale ja hakkasime kontrollima mängu. Ma tahaks vaadata väga kordust, kui Grankin kukkus ja mängija selgelt ei mänginud palli. Tal on pea verine. Me kaotasime selle mängu, kuna me lasime sellised kaks rumalat väravat," sõnas Legioni peatreener Denis Belov.

"Muidugi on meeldiv võita. Väga hea resultaat," ütles suureskoorilise võidu saanud Narva Transi peatreener Alexei Eremenko.