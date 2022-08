Nõmme Kalju tegi suve esimese ostu

Nõmme Kalju jalgpalliklubi teatas, et vabaagendina on meeskonnaga liitunud poolkaitsja Daniel Sudar. Austerlane tegi esmaspäeval esimese treeningu uue klubi juures.

"Olen õnnelik selle võimaluse üle, et sain liituda klubiga kes mängib Premium liigas medalikohtadele ning omab pikka ajalugu UEFA sarjades," kommenteeris Sudar Kalju kodulehe vahendusel. "Mõistagi tahan Kalju fänne rõõmustada ja meeskonda aidata, et hooaja lõpuks oleks klubi poolt püstitatud eesmärgid täidetud."

Nõmme Kalju spordidirektori Argo Arbaiter: "Suvise üleminekuakna raames kavandatud plaanid ei realiseerunud nii nagu lootsime, aga lõpuks täitsime siiski oma eesmärgid. Daniel Sudar toob meie keskväljale jõudu juurde ja usume, et tema liitumine tõstab oluliselt meie konkurentsivõimet hooaja lõpusirgel."

24-aastane Sudar on Viini Rapidi akadeemia kasvandik, kes on peamiselt mänginud Austria madalamate liigade klubides. Välisklubidest on ta esindanud Serbia esiliigaklubi Zlatibori ja viimati kuulus ta Kreeka esiliigaklubi Pierikose ridadesse.

Nõmme Kalju järgmine Premium liiga kohtumine toimub 13. augustil, kui Kalju võõrustab Sportland Arenal Tallinna Legioni.