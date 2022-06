Robi Saarma: suutsime isegi kümnekesi oma mängu edasi mängida

Esimene poolaeg läks Paidel kehvasti, sest 38. minutil sai Kaimar Saag teise kollase kaardi ja jättis külalised vähemusse ning Markus Vaherna (Legion) viis üleminutitel Legioni juhtima.

Teisel poolajal suudeti aga mängu käiku tuua pöörde: 66. minutil Siim Luts viigistas ja 74. minutil lõi mängu parimaks valitud Robi Saarma Paide võiduvärava.

"Väga närviline," kommenteeris vahetusest sekkunud Robi Saarma esimest poolaega ERR-ile. "Ei saanud kõige paremini mängu sisse ja siis see punane ajas tuhhi veidi tuksi. Suutsime kaotusseisust välja tulla, oma mängu edasi mängida isegi kümnekesi ja näitasime, et täna oleme parem meeskond kui Legion."

Saarma enda nimele jäi kolmapäeval värav ja resultatiivne sööt. "Iga mäng on eesmärk värav lüüa," lausus ta. "Alustasin resultatiivse sööduga. See annab ka mingit enesekindlust juurde. Siim oli õigel kohal ja suutsime momentumi pealt edasi panna, teise ka ära lüüa.Lõpus oli natuke kannatamine, kümnekesi saab energia päris kiirelt otsa."

Saarma sõnul on meeskonna vaim hea. "Me ei lase ennast näiteks Kuressaare viigist heidutada. Mõtleme alati järgmise mängu peale - kuidas saaks paremini? Täna just teine poolaeg annab väga palju enesekindlust tulevikuks. Narva Trans ja siis euromäng."